Gobierno y oposición discrepan sobre la importancia de las últimas pintadas El PSE-EE pidió una condena pública, EH Bildu no las minimiza, pero las sitúa en el vandalismo, y EAJ-PNV pide más pedagogía

El PSE-EE de Tolosa ha solicitado al gobierno de EH Bildu una denuncia pública ante la proliferación de pintadas de carácter político que se han realizado en las últimas semanas en distintos puntos del municipio, entre ellos la propia Casa del Pueblo, sede del Partido Socialista, pintada hasta en tres ocasiones en el último mes.

Para los socialistas, estos ataques responden a una forma de «marcaje e intimidación» incompatibles con una sociedad democrática. Son «hechos graves que no deben ser silenciados» porque hacerlo, «banaliza» y resta importancia a un derecho fundamental que tiene la ciudadanía: la libertad de expresión y opinión.

El portavoz socialista, Joxe Mari Villanueva, ha realizado este requerimiento al Gobierno municipal de EH Bildu en el transcurso del último Pleno del Ayuntamiento, en el que ha recordado que estas pintadas se están produciendo también en edificios públicos y fachadas de muchas viviendas privadas.

Joxemari Villanueva PSE-EE«EH Bildu no puede mirar a otro lado como si no pasara nada, la libertad de expresión no pasa por manchar las paredes»Andu Mtez. de Rituerto EH Bildu«Actos como estos no tienen cabida, pero hay un intento de magnificarlos para recordar tiempos pasados ya superados»Xarles Iturbe EAJ-PNV«Tenemos que hacer pedagogía, no basta con decir a la brigada que limpie las paredes, esperaba más firmeza»

Ante esta situación, el portavoz socialista ha instado al Gobierno municipal del Consistorio tolosarra «que no mire hacia otro lado como si no pasara nada en nuestro pueblo», y exige una denuncia clara y una declaración de solidaridad con el PSE-EE.

El alcalde, Andu Martínez de Rituerto, aseguró que pintadas de este tipo «no tienen cabida en nuestra sociedad», y mostró su solidaridad personal con el portavoz socialista, pero también expresó su convencimiento de que, «sin quitarle importancia al tema», había implícita, dentro de la declaración de los socialistas, una intención de «magnificar» la «gravedad real» de estas pintadas «para volver a recordar tiempos pasados que ya están superados».

El alcalde señaló que en estas pintadas «no había ningún insulto ni ataque personal», sino una referencia al «genocidio que sufre el pueblo palestino». En opinión de Martínez de Rituerto, actos como éste «se sitúan más cerca del vandalismo» que de cualquier otra consideración. «No me parece que sea una estrategia adecuada utilizar este tema para rescatar fantasmas, mezclar temas y traer al presente situaciones que ya no existen». El alcalde aseguró que ha pedido a la Udaltzaingoa una mayor vigilancia de la zona, pero que «es difícil saber quiénes son los autores», al tiempo que consideró que «todos podemos ser objeto de este tipo de pintadas, también como le ha sucedido recientemente a un alcalde de EH Bildu», manifestó.

Villanueva aseguró que es necesario hacer «pedagogía política» y mostró su disconformidad con el alcalde por restar relevancia a esta cuestión porque, en su opinión, sí la tiene. «La libertad de expresión no es permitir que escriban lo que quieran en la sede de cualquier partido político o en fachadas de edificios privados». También exigió a los autores de las pintadas «que no ensucien el pueblo, que no se escondan en la oscuridad de la noche para hacer las pintadas, y que se presenten a las elecciones, como cualquier partido o plataforma política».

Xarles Iturbe, portavoz de EAJ-PNV, dijo que hacía suyas las palabras del portavoz socialista. «En cuanto tuvimos conocimiento de las primeras pintadas lo denunciamos públicamente», recordó el concejal. En opinión de los jeltzales, éste no es un tema que haya que tratar como un hecho aislado, sino situarlo en un contexto de «estrategia planificada».

Iturbe dijo haber esperado una respuesta más contundente por parte del equipo de gobierno y se sintió decepcionado por ello. «A los responsables políticos nos toca hacer pedagogía. Nuestra labor como gobernantes no debe consistir sólo en llamar a la brigada para que borre las pintadas cuando éstas aparecen. Es una cuestión de respeto, de convivencia y si hay que repetirlo uno y otra vez, lo haremos».