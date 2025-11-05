El Gobierno municipal presenta su presupuesto, de 42 millones de euros Empleará 6,8 millones en inversiones, entre ellas las obras del Triángulo y las plazas de Iurre, las del proyecto AuzoEkin o el nuevo apeadero

El Gobierno municipal de EH Bildu ya tiene su propuesta para los presupuestos del próximo año, que fue presentada ayer y que ahora deberá esperar a la aportación del resto de partidos con representación en el pleno y su deliberación. La cuantía económica se incrementa para el año próximo en 3 millones de euros, lo que lleva la propuesta a los 42 millones de euros. En la misma, se plantea dedicar 6,8 millones a inversiones, siendo una de las partidas que más se alza, destinada a llevar a cabo proyectos principales que la localidad lleva tiempo esperando.

Entre ellos, gran parte de la suma de la partida de inversiones estará dedicada a la reurbanización de dos plazas. Por un lado, la del Triángulo, que se reformará completamente. El proyecto de ejecución está terminado y pronto será presentado públicamente. Para esta obra se prevé destinar 1,7 millones de euros, aunque el inicio de los trabajos de impermeabilización y cambio de las losas está condicionado al acuerdo con los propietarios de los garajes del subsuelo. Sin la rúbrica de los mismos, no se podrá comenzar con esta medida tan demandada.

Nuevas inversiones

Plaza del Triángulo Se han reservado 1,7 millones de euros para la obra de rehabilitación, con cambio de suelo e impermeabilización.

Plazas 1-13 de Iurre 1,5 millones de euros para comenzar con las obras de renovación, tras los meses de verano.

Apeadero 330.000 euros para que Adif realice la obra de renovación de acceso a Montezkue e instale un ascensor.

AuzoEkin 500.000 euros para las obras priorizadas en el proyecto y la Mesa de Barrios.

Berazubi 125.000 euros para adecuar el estadio.

Tinglado 100.000 euros para adecentar este espacio.

Parques infantiles 190.000 euros para renovarlos.

Otras inversiones Una beca de creación cultural, completar el inventario de caminos, campañas de promoción del comercio local, dinamización del mercado, y un servicio complementario a Mugi Tolosa para el envejecimiento activo.

Continuidad del actual

Planes y obras Se dará continuidad a la obra de la plaza Gorriti, la segunda fase del Plan Integral del Casco Histórico, al plan de asfaltado, a la obra para modificar la instalación térmica de Usabal, el puente Arramele, la reurbanización de la calle Iurreamendi y la nueva web municipal.

Por otro lado están las plazas del barrio de Iurre, correspondientes a los números 1 al 13, a la que el Gobierno municipal destinará 1,5 millones de euros. No obstante, la inversión total del proyecto de renovación de estas plazas asciende a los 6 millones de euros, incluido el millón que aportan los vecinos. En este caso, se espera que las obras, siempre que todo marche adecuadamente, se inicien tras de los meses de verano, y tendrán una duración aproximada de año y medio. Actualmente, se están añadiendo las aportaciones realizadas por los vecinos en el proyecto de ejecución y una vez a punto, se llevará a cabo la licitación de las obras. En este caso, asimismo, se deberá contar con un convenio con los vecinos.

Otro de los trabajos a los que se destinará una cantidad dentro de las inversiones en estos presupuestos será a la obra del apeadero. Aunque es un proyecto que deberá ejecutar Adif, asumiendo gran parte de la inversión, el Ayuntamiento asumirá el coste de la renovación del acceso al barrio de Montezkue y la colocación de un ascensor, para lo que el gobierno municipal reservará una partida de 330.000 euros que irán a la administración ferroviaria. Más adelante el órgano municipal tendrá que volver a hacer una aportación económica similar, dentro de una obra de largo plazo que, según adelantaron desde Adif, la intención es iniciar la licitación de las obras para finales de año y que a inicios de 2026 puedan comenzar los trabajos.

Continuidad a proyectos

Asimismo, el presupuesto guarda partidas para continuar con algunas de las inversiones en proyectos iniciados este año, que se encuentran en proceso de adjudicación o puesta en marcha que se terminarán de ejecutar durante el ejercicio del próximo año.

Entre ellos se encuentran la obra de la plaza Gorriti, para la que el Ayuntamiento está a la espera de un informe de la agencia URA para poder comenzar con la licitación de las obras. Antes de fin de año se comenzará con la campaña de asfaltado, que también contará con dinero de este presupuesto y que los trabajos están a punto de adjudicarse. En cambio, la licitación de la segunda fase del Plan Integral del Casco Histórico está cerca de hacerse. En el caso del cambio de la instalación térmica de Usabal, pronto comenzarán los trabajos.

Más tiempo se requerirá para la renovación del puente de Arramele, en el que los trámites para la expropiación de la parcela se cerrarán pronto y seguidamente se licitarán las obras; la reurbanización de la calle Iurreamendi, en la que la licitación para la ejecución de la obra quedó desierta y habrá que volver a sacarla a concurso; o la nueva web municipal, con el concurso público y en plazo de recepción de propuestas.

Otras inversiones

La hoja presupuestaria del gobierno municipal de EH Bildu también contempla las inversiones para las obras pactadas y priorizadas dentro del proyecto AuzoEkin y la Mesa de Barrios, con medio millón de euros; el proyecto para las labores de adecuación del estadio Berazubi, con 125.000 euros; los trabajos para acondicionar el Tinglado, con 100.000 euros; y una partida para parques infantiles, con 190.000 euros. También en el polideportivo Usabal, para la renovación de las instalaciones de pádel y la compra de nuevas máquinas de ejercicio.

El presupuesto municipal también incluirá por primera vez una beca de creación cultural, una partida para completar el inventario de caminos rurales, campañas de promoción del comercio local, dinamización para el mercado de los sábados, o la puesta en marcha de un servicio de orientación para la actividad física de las personas mayores, con la que se buscará fomentar el envejecimiento activo, siendo esta una de las iniciativas que se recogía en las conclusiones del Diagnóstico de Cuidados. Para las subvenciones, se prevé una partida de 5,3 millones de euros para la ciudadanía y agentes locales que soliciten y cumplan los requisitos.

Además, se reservan otras cantidades no concretadas a redactar proyectos de obra, como la renovación de la plaza Geltoki, la rehabilitación de las plazas de Araba etorbidea o los trabajos de urbanización de Amaroz 1-8.

Ahora será el turno de que los grupos municipales en la oposición, EAJ-PNV y PSE-EE, hagan sus aportaciones a estos presupuestos y, una vez analizados todos los cambios sugeridos, se dé el presupuesto definitivo sobre el que trabajará el Ayuntamiento durante el próximo año.