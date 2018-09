Glaukoma cierra en Izaskun su gira de verano El grupo tolosarra volverá a actuar en la plaza Sputnik cuatro tras cuatro años de su última actuación en las fiestas del barrio Izaskun. El concierto se enmarca dentro del programa de fiestas que ha organizado el barrio en su XII edición para el próximo fin de semana Se cumple un año de la puesta en escena de 'Kalima', su tercer largo E. ARANDIA TOLOSA. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:22

Izaskun vestirá un año más el pañuelo rojo en unas fiestas que anuncian este año cumplirán su decimosegundo aniversario de aquel mes de septiembre en el que los vecinos decidieron reunirse para recuperar esta antigua tradición.

El próximo viernes arrancarán las fiestas hasta el domingo día 9, con una programación que contará con actividades para todos los gustos y públicos, la cual ha sido desgranada en la ficha que acompaña el artículo. Dentro de las actuaciones musicales, el programa contará con el grupo Glaukoma como invitado especial.

Día 7 Txupinazo y trikipoteo 18.00, cena popular 21.00, tamborrada 22.30 y conciertos de Oztopo y Laket 00.00. Día 8 Encierrillo en Zabalarreta 11.00, cabezudos 12.00, comida popular, degustación de sidra 18.30, zahagi ardoa 21.00, conciertos de Nikotina &Little Martin Selektah y Glaukoma 23.00. Día 9 Diana con txistularis 09.00, hinchables 11.00, concurso de tortillas y pintxopote 12.00, zahagi ardoa 14.00, fiesta de la espuma 15.45, 17.00 actuación de magia y campeonato de mus en el Denak, 19.00 fiesta final.

La agrupación, que vive entre Donostia, Irun y Tolosa, actuará este sábado por la noche en la pista de baile que les brindará la plaza Sputnik del barrio Izaskun, dando fin a un «ciclo» y una gira de conciertos de verano, tras haber cumplido un año de la primera puesta en escena de 'Kalima', su tercer largo. Por delante, le sucederá otro calendario de conciertos, ya fuera de Gipuzkoa, que se prolongarán hasta el mes de diciembre, esta vez en otro formato, el de salas de conciertos. Lo harán cuatro años después de la última actuación en su 'barrio natal', ya que como versa su 'Whis-ky vs Fanta', Glaukoma en las cocinas de su asociación vecinal Otsabi. «Será especial en todos los sentidos porque estamos muy unidos a él, realmente nunca nos hemos ido de este barrio. Este año también hemos estado ahí también en Otsabi Sound. Teníamos reservada esta fecha antes de comenzar con la gira, y al ver que las fiestas iban a salir adelante nos animamos», dice Juantxo Arakama, vocalista del grupo.

Hace varios meses, el grupo comunicaba su salida del colectivo Bonberenea, y este año su tercer trabajo ha girado con más de cincuenta conciertos tanto en salas como en exteriores, donde han notado más que nunca el calor de su público. En su camino, fieles a su filosofía, han seguido a su instinto y deseo, incorporando y rodeándose en los directos de las salas de grupos y artistas teloneros cercanos que han comenzado a moverse, en el mismo estilo musical, también en euskera. «Nos hemos centrado únicamente en ofrecer conciertos, aunque hemos ido incorporando pequeños cambios que han ido surgiendo en los ensayos. De cara a otoño, me imagino que empezaremos a incorporar nuevas cosas, y no sé lo que haremos una vez terminemos la gira. Nos juntaremos nuevamente y decidiremos qué hacer. Esa es una de nuestras leyes sagradas, que haremos lo que queramos cuando queramos. El sábado estarán con nosotros Nikotina, un rapero tolosarra de dieciocho años que ha comenzado fuerte, junto con Little Martin Selektah pinchando», incide Arakama.

La gira del segundo disco en 2014 duró un año y un mes con alrededor de sesenta directos. Después, en 2015 la banda hizo un 'break' en el que ofreció una pequeña gira de quince conciertos conjuntamente con Bad Sound System, momento en el que comenzó a probar nuevos también ritmos y texturas con el objetivo de «perfilar» los nuevos temas.

El «rap inusual» de Glaukoma, marcado por una singular mezcla donde el rap se funde con el reggae, el ragamufin, el dancehall e incluso el pop, está calando muy fuerte entre los oyentes de diversas edades, hasta el punto de que han podido servir como inspiración en el resurgir del reggae y el rap en diferentes variaciones. Son muchos los jóvenes que han dado el paso de crear sus nuevas agrupaciones. Los miembros de Glaukoma lo tienen claro. «La situación ha mejorado mucho; si pasas por fuera de muchos locales de jóvenes, en muchos de ellos hoy suena reggae. Asimismo, se están creando nuevos selekhtas, MC's, algo que antes no pasaba. Nosotros seguiremos apoyándoles y ayudándoles, tal y como lo hicieron otros con nosotros para que estos nuevos movimientos tengan opción de tocar en escenarios más grandes», añaden.