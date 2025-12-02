Las gimnastas infantiles base, oro en el Nacional Base de conjuntos

K. I. TOLOSA. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El conjunto infantil base del Tolosa CF de gimnasia rítmica logró la medalla de oro en el Campeonato Nacional Base de conjuntos celebrado en Castellón de la Plana. Las gimnastas Henard Penilla, Maddi Asenjo, Intza Aldasoro, Aiuri Sodupe e Irune Diego competían por primera vez en un concurso nacional en esta categoría, y ejecutaron su ejercicio a la perfección. Obtuvieron 18.900 puntos. Asimismo, tanto el júnior como el sénior se hicieron con la plaza para participar en el Campeonato de España de este fin de semana en el Movistar Arena de Madrid, siendo sexto y decimoprimero, respectivamente, en la tercera fase de la Copa España.