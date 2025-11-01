Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Aurten gerturatutako Ipar Ameriketako gazteak Beasainen. ZABALA

Goierri

Gazte estatubatuarrak Goierrira iritsiko dira beste behin Ateak Irekiren eskutik

Ekainaren 27tik uztailaren 19ra bitartean burutuko da aurtengo bisitaldia eta izena emateko epea zabalik dago

Josu Zabala Barandiaran

Josu Zabala Barandiaran

Goierri

Larunbata, 1 azaroa 2025, 20:25

Comenta

2026ko ekainaren 27tik uztailaren 19ra bitartean, Ateak Ireki egitasmoak 18 eta 25 urte bitarteko euskal estatubatuar gazteei aukera emango die Goierrira etorri eta euskal kultura modu aktiboan ezagutzeko. Laugarren urtez jarraian antolatutako programan, gazteek hiru asteko egonaldi bat egingo dute harrera familietan, eta bai gazteentzat bai familientzat izena emateko epea azaroaren 30era arte dago irekita, webgune ofizialean: ateakireki.eus.

Aurten bada berrikuntza bat: 2023, 2024 eta 2025ean parte hartu zuten Ateak Ireki programako gazteei Amerikako Estatu Batuetako euskal Udaleku programara begirale moduan joateko aukera eskainiko zaie. Gazte hauek ere izena eman dezakete webgunean.

Ateak Ireki Batzen Fundazioak antolatzen du egitasmoa, eta Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiak, baita Goieki garapen agentzia ere, programaren babesle dira. 2024tik aurrera, NABO (North American Basque Organizations) federazioaren programa ofiziala ere bada.

Egitasmoak euskal diasporako gazteak eta Euskal Herriko familiek hiru asteko egonaldian saretzen ditu. Goierriko harrera familiek gazteak etxean hartzen dituzte, eta horrekin batera Lazkaoko Maizpide euskara barnetegian euskara eskolak eskaintzen dizkiete. Bestalde, hainbat irteera antolatzen dira Bizkaira, Iparraldera eta Nafarroara, kultur esperientzia osatu eta zabaltzeko.

Datorren hilabeteetan, Goierriko hainbat herritan hitzaldiak egingo dira programaren berri emateko eta interesa duten familiei informazio gehiago eskaintzeko. Antolatzaileek, goierritarrak parte hartzera gonbidatu dituzte, egitasmoaren hazkundean ale bat jartzeko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  2. 2 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  3. 3 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  4. 4 El Antiguoko exige un millón de euros a la Real por el traspaso de Zubimendi
  5. 5 Jon Uriarte, presidente del Athletic, señala a su afición antes del derbi ante la Real Sociedad: «Esto no puede pasar en este club»
  6. 6 Amaia, la hostelera que busca relevo para su cafetería: «Buscamos a alguien que mantenga vivo este rincón tan especial»
  7. 7

    La francesa Orange se hace con Euskaltel tras alcanzar el 100% de MasOrange
  8. 8

    «Que marque un gol Barrene porque si no la jefa...»
  9. 9 Si has pasado por este peaje de la AP-9 tienes derecho a que te devuelvan el dinero: afecta a miles de vehículos
  10. 10

    Aparatoso incendio en un pabellón abandonado en Tolosa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gazte estatubatuarrak Goierrira iritsiko dira beste behin Ateak Irekiren eskutik

Gazte estatubatuarrak Goierrira iritsiko dira beste behin Ateak Irekiren eskutik