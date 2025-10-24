Gau Beltza vuelve a manifestarse en el Casco Histórico

En Euskadi, a Halloween se le llama Gau Beltza. Así fue hasta mitad del siglo XX en los entornos más euskaldunes y en el ambiente ... rural vasco, y poco a poco va volviendo a ganar fuerza gracias a actividades promovidas desde distintos agentes culturales en los territorios. Tolosa no es ajena, y gracias a Galtzaundi Tolosaldeko Euskaltzaleen Elkartea, vuelve a organizar un evento especial con motivo de la Noche Negra, el día 31, víspera del Día de Todos los Santos.

La cita, igual que ya sucedió el año pasado, volverá a tener a la Parte Vieja como escenario. En la misma, voluntarios de Udaberri Dantza Taldea y coristas de Tolosaldeko Ahots Gazteak, además de actores y actrices de la comarca, prometen sustos por doquier. En total, participarán más de sesenta personas, en un recorrido por las calles históricas que mezclará teatro, baile y música, siempre aderezado con el misterio y el terror como guías.

Aunque la propuesta comenzó en el parque Elosegui y orientado a la población joven, este año por segunda ocasión sucederá en el Casco Histórico, aunque con un perfil más dirigido hacia las familias. Así, siguiendo con lo realizado el año pasado, este año volverán a recorrer las calles y plazas en el recorrido de las almas. Es decir, en vez de disfrutar de la experiencia en grupos, como en el entorno natural de San Esteban, serán todos parte de este espectáculo aterrador.

Los organizadores de Galtzaundi aconsejan vestirse según la temática, para sumergirse en la experiencia terrorífica

Por ello, los organizadores solicitan y recomiendan dos asuntos. El primero, que todos los que quieran participar deberán estar a las 19.45 horas en Soldadu kalea, desde donde partirán las citadas almas. No se requiere inscripción previa, basta con ser puntuales al evento. Y el segundo, que se acuda con la vestimenta propia de Gau Beltza, para poder visibilizar el apoyo a esta tradición vasca y que la población se caracterice y se sumerja en esta experiencia horripilante. Por ello, llevar velas o bastones ayudará a la cohesión entre participantes y el espectáculo.

El recorrido será diferente al del año pasado. Comenzará en Soldadu kalea, y se dirigirá hacia la calle Rondilla para adentrarse después a la calle Atadi, por detrás de la casa de cultura. De ahí seguirá por el Tinglado, Plaza Zaharra y finalizará en Euskal Pizkundea tras pasar por el callejón bajo el edificio administrativo consistorial y el palacio Aranburu.

Con todo, los sustos llegarán desde todos los ángulos –atención a los balcones– y el ambiente lúgubre en la penumbra del último día de octubre reinará en el Casco Histórico, lugar en el que descansan gran parte de las almas que moran a la luz de la luna. Desde Galtzaundi, durante la presentación no quisieron adelantar la sinopsis de lo que acontecerá, pero aseguran que las sorpresas merecerán la pena. Atendiendo al éxito cosechado en las tres ediciones anteriores, la que llegará la semana que viene no defraudará a los fieles. Solo será necesario sumergirse en la historia relatada por los personajes que al calor de las llamas transportarán a los presentes a otra realidad, la de los muertos que se han desviado del sendero hacia el descanso eterno.