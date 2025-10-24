Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los sustos llegarán desde todos los ángulos, también desde los balcones. IÑIGO ROYO

Tolosa

Gau Beltza vuelve a manifestarse en el Casco Histórico

Más de 60 personas entre voluntarios de Udaberri y el coro Tolosaldeko Ahots Gazteak y actores de la comarca prometen sustos en un recorrido renovado

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:18

Comenta

En Euskadi, a Halloween se le llama Gau Beltza. Así fue hasta mitad del siglo XX en los entornos más euskaldunes y en el ambiente ... rural vasco, y poco a poco va volviendo a ganar fuerza gracias a actividades promovidas desde distintos agentes culturales en los territorios. Tolosa no es ajena, y gracias a Galtzaundi Tolosaldeko Euskaltzaleen Elkartea, vuelve a organizar un evento especial con motivo de la Noche Negra, el día 31, víspera del Día de Todos los Santos.

