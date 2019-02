Garikanos y 'Zaldunita', kuttunak Algunos de los montajes del grupo 'Zaldunita'. / ARCHIVO DV E IÑIGO ROYO Lanzarán este Jueves Gordo el txupinazo de los Iñauteriak 2019 JUANMA GOÑI Martes, 26 febrero 2019, 00:31

Dice Xabier Garikano que la vida no tendría sentido sin el carnaval. Con 87 años y una participación activa en la fiesta, es el máximo exponente del grupo 'Zaldunita', que todos los años monta unas parodias en las que se funden varios elementos: la música, el euskera, el buen humor y la parodia sana. La comparsa ha sido designada 'kuttuna del carnaval del 2019' por la sociedad Kabi-Alai, y sus integrantes lanzarán el txupinazo festivo este Jueves Gordo. Ya han pensado en alguna sorpresa sencilla que prefieren no desvelar. Así que habrá que estar atentos.

Xabier sólo se ha perdido el carnaval el año en el que le tocó cumplir el servicio militar. «Lloré y todo por no poder venir. El carnaval es necesario para poder vivir, yo al menos lo siento así. Es bailar con la música, hacer el pasacalles con la charanga, dar la vuelta al ruedo y hacer tonterías en cualquier rincón», confiesa. «Este año la salud no me acompaña demasiado, pero intentaremos hacer algo», añade.

2011 Scout San Bernardo 2012 Eduardo Chocano 2013 Poca Tripa 2014 Kanu y Guiu 2015 Joaquín Izagirre 2016 Gure Kayola 2017 Mari Cruz Iribarren 2018 Comparsa Berazubi 2019 Garikano 'Zaldunita'

Como grupo actual, la primera comparsa o 'tipokeria' -como les gusta llamar a los del Zaldunita-, tuvo lugar en 1979. Junto a José Carrera, prepararon una red de araña en la Puerta de Castilla, aprovechando que entonces pasaba el tráfico por debajo. A partir de entonces, el grupo fue añadiendo componentes, entre ellos Juan Carlos Gorostidi y Txepe Agirrezabala.

Durante tantos años, 'Zaldunita' ha deparado montajes clásicos como los de San Blas, el Zoológico, Furra Furra taldea, un restaurante, el banco, los gigantes, Baserritarrak Gera Gu... ¿Y por qué han solido 'actuar' muchas veces en un punto concreto del paseo San Francisco? «Fue desde 1990, cuando los dueños del cine Iparragirre nos ofrecieron la posibilidad de guardar allí nuestros trastos, y desde entonces se convirtió en nuestro txoko».

Luis Astiazaran, Markos y otros muchos compartieron escenario con los Garikano. La 'boda de San Francisco', Los 'reparadores de kupelas' o la 'Triki Festa' han sido otros montajes célebres junto al Iparragirre. Por fallecimientos y 'bajas' por otros motivos, en los últimos años la comparsa de Zaldunita ha estado formada por Xabier y su sobrino Juan Luis Garikano. La parodia con las cancionesde Kaxiano que montaron el año pasado en el paseo San Francisco fue muy celebrada, como también aquella inolvidable 'góndola' que surcó las aguas del río Oria en 2012. «Nos llovió, nos hizo mal tiempo, pero allí estuvimos».

A Xabier le gusta pasarlo bien con cualquier cosa, «haciendo tonterías y haciéndolo pasar bien a la gente». Por ello siempre ha admirado a carnavaleros como Julian Gastesi, Juanito Lope, Javier Bello, Chocano, Bermúdez, los del Casino, Gorostiaga. No le gustan muchos los montajes de bailes y se muestra muy criticón con la evolución que ha tenido la fiesta en cuanto al ruido y la «falta de humor sin ninguna gracia. «A veces no reconozco el carnaval. No entiendo a esas comparsas que no actúan ni hacen nada para divertir a los demás, y salen con un aparato de música a tope en un carro».