Garbigune, un espacio todavía por descubrir El servicio es utilizado al día por una media de 150-200 usuarios. / REPORTAJE FOTOGRÁFICO IÑIGO ROYO El centro de recogida de residuos de San Blas cuenta con diez contenedores para materiales voluminosos y no orgánicos E. ARANDIA TOLOSA. Domingo, 18 agosto 2019, 00:48

Algunos de nuestros residuos tienen gran tamaño, y en ocasiones nos encontramos ante la duda de no saber qué hacer con ellos. A pesar de sus diez años de vida, el Garbigune es un espacio aun por descubrir. Es el área o centro de recogida selectiva ubicado en el barrio San Blas de Tolosa para depositar residuos domésticos y materiales no orgánicos que no pueden echarse al contenedor, materiales voluminosos que normalmente no se introducen en las bolsas de basura, y que pueden después reciclarse y aprovecharse.

El servicio, gratuito, es gestionado por la Mancomunidad de Tolosaldea, empresa pública encargada del tratamiento de las basuras en la comarca. Este espacio ofrece un servicio que fue inaugurado en el año 2009, y habilitado en el antiguo vertedero de San Blas, clausurado en 2004, y que supuso una inversión de 578.000 euros, sufragados por los 28 ayuntamientos que integran la Mancomunidad de Tolosaldea.

Los usuarios, siguiendo las indicaciones del encargado del centro, actualmente en manos de Gorka Abazgoitia, introducen manualmente los residuos en el contenedor correspondiente.

El espacio cuenta con diez contenedores de 30m2, en los que se pueden depositar materiales diversos: escombros y residuos de obra, plásticos reciclables, enseres voluminosos, papeles y cartones, metales y chatarras, residuos de poda y jardinería, maderas, electrodomésticos, ordenadores, televisores, etcétera. También dispone de un área para la recogida de residuos peligrosos de origen doméstico, como por ejemplo pilas, pinturas, baterías, fluorescentes, aceite de coche y líquidos inflamables.

Funcional, práctico y bien ordenado, donde hasta los viejos neumáticos están cuidadosamente ordenados por su responsable, el Garbigune cuenta con estos diez contenedores que una vez llenos, son transportados hasta las instalaciones de reciclaje. «Los containeres se llenan enseguida, y los camiones pasan muy a menudo. En el caso de la madera, esta se traslada a Andoain, materiales no reciclables, colchones y escombro se llevan a Mutiloa, los residuos de poda a Beasain, el cartón a Martutene...», añade Gorka.

Además de diversos gremios, el encargado señala que «el perfil medio de los usuarios en general es hombre, aunque de vez en cuando también acuden mujeres», apunta tras atender a los usuarios e hileras de coches que han acudido a primera hora del servicio. Según el encargado, el mayor número de usuarios se concentra a primera hora del día y varía en función del día, pero el servicio es utilizado al día por una media de entre 150 y 200 usuarios.

Juguetes, música y películas

Hace siete años la Mancomunidad de Tolosaldea, junto con la Diputación Foral de Gipuzkoa, puso en marcha el servicio 'Berrerabilgunea' en el interior del Garbigune. Un nuevo rincón para reutilizar objetos de segunda mano como juguetes, discos o DVDs, entre otros, de manera que la ciudadanía pudiera dar una «segunda oportunidad» a gran cantidad de objetos en buen estado. A pesar de su éxito y la demanda de los ciudadanos actualmente, este servicio no se encuentra disponible ahora por motivo de algunos robos acaecidos y el mal uso que se le ha dado por parte de algunos usuarios.

El teléfono de atención del Garbigune es el 943 67 16 18, y el horario de apertura, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 17.30, y en agosto, de 9.00 a 13.30 horas, y por la tarde cerrado. El día de la semana en el que se pueden depositar los residuos domésticos junto a los contenedores de la calle es el martes al anochecer, pero es recomendable comunicar al Garbigune antes, ya que el miércoles por la mañana, los camiones pasan a recogerlos por estos puntos.