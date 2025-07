Ibarralde kalea

Comenta Compartir

La delgada línea que marca los términos de Ibarra y Tolosa es totalmente imperceptible excepto para los que sabemos los límites de ambos pueblos. He ... querido utilizar la palabra 'marca' y no 'divide' porque entre los ibartarras y tolosarras no hay nada que suscite división sino todo lo contrario. Abraham Lincoln decía que «Una casa dividida en contra de si misma no puede sostenerse». Para llegar a la villa vecina, el camino habitual es la calle Ibarralde, uno de los puntos de más tráfico de vehículos y paso de personas. Con la construcción del viaducto del prado grande y la desaparición de la Papelera Tolosana, la clínica San Cosme y San Damián, y la fábrica 'La Engomadora Moderna', la calle cambió por completo de fisonomía, destinando su uso a residencial, con las viviendas ya construidas y las proyectadas en el futuro.

Hace más de un siglo, con la llegada del tranvía de San Sebastián, además de la línea principal que terminaba en San Francisco y plaza de toros, había otro ramal que, desde el puente de Arramele, por calle Mayor, puente de Navarra y Santa Clara, llegaba hasta la otra fábrica de papel 'La Paperola' propiedad de La Tolosana, que se encontraba en terrenos ya pertenecientes a Ibarra. Adyacente a la papelera, aún en término de Tolosa, se hallaba el precioso chalet de los Limousín, y entre este y la fábrica, había un estanque con una pequeña isla artificial, que se llenaba con la entonces pútrida agua del río, sobre la que flotaban numerosos 'icebergs' de espuma maloliente. En esta desaparecida papelera se fabricó durante muchos años el papel 'Galgo' LAR (Limousin, Aramburu y Raguan), sinónimo de prestigio en papel para impresiones de calidad, con una inconfundible marca al agua, visible al trasluz,del perro que le daba nombre. En la posguerra, la calle se llamó 'Comandante Checa' por un oficial franquista muerto en ese lugar en la toma de Tolosa. Con el sugerente nombre de Ibarralde, su destino es y será nexo de unión de las dos villas, en la delgada línea, no que las separa, sino que las une.

