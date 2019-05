Entre flores, txapelas, música y museos La plaza Verdura fue un jardín con motivo de la feria extraordinaria de flores y plantas. / FOTOS IÑIGO ROYO Sábado pleno con Zuria Loretan, la Semana Cultural de Berazubi y la fiesta de Haurren Hiria | J. GOÑI TOLOSA. Domingo, 19 mayo 2019, 00:24

Ayer, en Tolosa, podía uno sorprenderse viendo a entusiastas lanzadores de txapela en el estadio Berazubi. Disfrutar viendo a los niños participando en la Alhóndiga en una fiesta lúdica y también reivindicativa. Adentrarse en el mundo mágico del Topic, que vivió una nueva jornada de puertas abiertas donde los conciertos de la Musika Eskola habían dejado la víspera un cariz evocador. Acercarse hasta el barrio Larramendi para comprobar 'in situ' el éxito de su peculiar torneo del 4x4. Pasear por una plaza Verdura exuberante con motivo de la feria de la flor y la planta. Atravesar un bello floral Arco de Castilla. Y acabar la jornada completando un recorrido nocturno por el Casco Viejo, para conocer nuestro patrimonio histórico.

El tiempo no acompañó demasiado -llovió a ratos e hizo fresquito-, pero no impidió vivir uno de esos sábados completos que tanto abundan en este municipio. Confluían el 'Tolosa Zuria Loretan', la 'Semana Cultural de Berazubi' y la jornada final del 'Haurren Hiria'. El compendio de todos estos programas derivó en actividades para todos los gustos y edades. «En Tolosa siempre hay algo», es el dicho que, no por ser un tópico, dejar de ser una realidad.

Las flores y plantas protagonizaron la jornada con una magnífica feria especial a la que, además de los habituales viveristas de la plaza Verdura, se sumaron otros venidos para la ocasión. También sorprendió gratamente una instalación de la Asociación de Floristas de Gipuzkoa en el Arco de Castilla, cuyo nombre era de los más indicativo: 'La puerta de la innovación'.

En la Semana Cultura del barrio Berazubi destacó el 'II Lanzamiento Mundial de Txapela'. Hubo veinticinco participantes. En hombres ganó Xabi Bueno, segundo fue Andu Martinez de Rituerto y tercero, Eneko Pascual. En féminas, la vencedora fue Libe Martínez, por delante de Leire Alonso y Arantxa Calvo. El proyecto Haurren Hiria cerrará su quinto curso con la última sesión, el Mintzatxoko, en la Alhondiga. El tema tratado ha sido la Movilidad. Los alumnos hicieron llegar a la alcaldesa sus conclusiones para una Tolosa mejor y disfrutaron con juegos y otras actividades.