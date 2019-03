Fiesta hasta el último minuto

Segundo año consecutivo de Asteartita sin lluvia, y un día para el recuerdo. A pesar del temor meteorológico de las últimas semanas, los iñauterizales vivieron ayer uno de los mejores martes de los últimos tiempos, de los más participativos, y disfrutaron de una jornada que recuerda especialmente a Jueves Gordo dado a su carácter y ambiente local.

Tras siete días de locura y desenfreno y un intenso repertorio carnavalero, una vez realizado el parón del mediodía, a primera hora de la tarde los txistularis interpretaron el clásico 'Idiarena', preámbulo del pasacalles y los embolados, y acto seguido las txarangas Sukalde, Kabila y San Esteban se dieron cita en la plaza Zaharra en su habitual recorrido en dirección a la plaza de toros.

Sin duda, fue uno de los mejores momentos del día, y también una de las «entradas» más multitudinarias que se recuerdan en los últimos años. El exterior de la plaza de toros estuvo protagonizada por una gran marea de gente deseosa de acceder y rodear el coso al ritmo de la música. Parece que esta tradición se está recuperando. Después, los txistularis dieron comienzo a la celebración de los toros y las txarangas fueron turnándose en sus interpretaciones.

Las carrozas y comparsas volvieron a salir por la tarde animadas por el solBarraca 'Pablito clavó un clavito' TolosaRamón Tellería sorprendía a los tolosarras un año más con su propuesta en solitario: la barraca 'Pablito clavó un clavito'. «El clavito lo tiene que agarrar el que se atreva a clavarlo con este martillo de 7 kilos. Se clava en seguida si le das, pero todavía no lo ha conseguido nadie; todos se van con los dedos destrozados. Si le das al dedito en vez de al clavito, tranquilo, no se lo contaremos a nadie ni nos reiremos».Oski Garbitzaileak TolosaConchita, Juani y Maite, limpiadoras de zapatos de la empresa Oski Garbitzaileak, pasaron el día limpiando el calzado de los músicos de las txarangas. «Los pobres llevan tocando todo el día y vemos que salen con los zapatos sucios desde primera hora de la mañana, así que andamos detrás de ellos. Todavía no hemos hecho mucho negocio. Éramos un grupo de 40 personas y ahora salimos tres. Seguiremos saliendo un año más».Desde Venecia al Oria, y vuelta TolosaEl gondolero J. R. Insausti sorprendía a Tolosa ayer en aguas del río Oria acompañado de varias damas del Carnaval de Venecia e intentaban hacer sitio en el paseo entre carrozas. «Sacamos la góndola el lunes y la volvemos a sacar hoy. Es el segundo año que organizamos una comparsa móvil para movernos por distintos ambientes y zonas, como la Parte Vieja, donde se esconden comparsas con ideas muy interesantes».'Tololinpiadak' TolosaMarta Rudel y su gran cuadrilla de curso, 27 en total, organizaron unas Olimpiadas en pleno San Francisco. «Intentamos bailar con temas musicales actuales y animados para atraer a la gente. Estamos divididos en grupos o cinco deportes: atletismo, gimnasia, boxeo, tenis y esquí. A decir verdad, a nosotros no nos molesta mucho el ruido, intentamos respetar en la medida de lo posible, y quitamos la música cuando pasan las txarangas».