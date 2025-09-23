El femenino empata contra el Arratia en su estreno liguero (1-1)

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El equipo femenino en Tercera Federación logró el sábado el primer punto de la campaña, frente al complicado Arratia. Las urdiñas lograron adelantarse en el marcador de Usabal, gracias al tanto de Helene Arruebarrena, pero como cuenta el técnico Aritz Elorza «pudieron ser más. Tuvimos dos o tres ocasiones claras que nos podían haber puesto 3-0 a favor». Con el 1-0 al descanso, el Arratia estaba obligado a reaccionar. En la segunda parte se lanzó a por el empate y subieron la presión, lo que tuvo sus frutos en el minuto 55, 1-1. Fue una «jugada inocente», pero ni eso ni la magnitud del contrario, que disputó el play-off de ascenso a Segunda Federación el pasado curso, hizo que las urdiñas fueran a salvar el punto. Tuvieron otra ocasión para poder retener los puntos, pero el poste lo repelió. «Conociendo el nivel de la plantilla vizcaína, estoy muy orgulloso del trabajo de mis jugadoras». El próximo encuentro será el sábado a las 18.00 horas en Lezama, contra el Athletic C. Consciente de la diferencia frente a un equipo semiprofesional, Elorza confía en las posibilidades de sus futbolistas.