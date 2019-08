Exhuberancias rebajadas por agosto Una vez más las predicciones fracasaron y, a pesar de las lluvias, no se ha dado el repunte de la oferta micológica PABLO ALBERDI TOLOSA. Domingo, 4 agosto 2019, 00:52

Espléndida mañana de sábado en Tolosa en el verano irregular que estamos viviendo este año. Los madrugadores aprovechan para hacerse con los mejores productos del mercado para luego disfrutar de lo que para muchos es ya comienzo vacacional.

En estos días de agosto, y a media mañana, es habitual la presencia de visitantes foráneos que con tranquilidad y asombro recorren los puestos de la Azoka.

Luego de las lluvias a las que hacíamos alusión la pasada semana, todos: los presuntamente entendidos, los aficionados y los no tanto esperábamos un repunte notable de la oferta micológica. Una vez más las predicciones fracasaron. Este año nuestros bosques no nos alegran el ánimo. Unas poquísimas gibelurdiñas (25 euros) y más escasas Ziza horis (20 euros) autóctonos con mayores cantidades hongos (30 euros) y ziza horis (20 euros) foráneos que justamente nos sirven para recordar tiempos mejores.

Evidentemente no es este el mejor año climatológico en la zona de Tolosaldea para los tomates y guindillas de 'campo libre'. Sin embargo las vainas, calabacines, pepinos, calabaza pequeña, berenjena, zanahoria y verdura de hoja están en lo mejor en cantidad y calidad. Cada año tiene sus peculiaridades.

A destacar, como primicia, la achicoria y escarola rizada y lisa(1 euro) y espinacas (0,75 euros) más propios de otra época que se ofrecían procedentes de Arama y su microclima.

Abundando en lo mismo, es sorprendente que todavía se puedan comer guisantes que, en muy pequeña cantidad, ofrecían las hermanas Izaguirre.

Increíble la oferta de fruta. En muchas mesas se repetían las manzanas tempranas (hasta de 8 variedades diferentes) en gran cantidad y calidad. Con un pequeño retraso en el tiempo, pero este año va a ser extraordinario en ese fruto tan nuestro y que tanta utilidad tiene.

Lo mismo podemos decir de las ciruelas. Muchas en cantidad, variedad y calidad: rojas, amarillas, moradas, claudias, silvestres, etc. en muchas mesas. Si a ello añadimos unos melocotones no muy habituales otros años y unas predicciones ya inminentes extraordinarias para nueces, avellanas y matxakanas, etc. este año lo vamos a pasar bien si no se tuerce la climatología.

Aunque no lo resaltemos por su habitual presencia, sigue la extraordinaria oferta de quesos, panes y bollería, embutidos diversos, legumbres locales, etc. que tanto aprecio tienen entre nosotros y entre quienes nos visitan.

Sin novedades en la Plaza Berdura. Es época de replante y transición hasta la época otoñal. La fidelidad de los profesionales de planta hortícola es destacable. Cada semana cumplen con sus clientes de planta y hortalizas de cosecha propia.