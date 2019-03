El Euskal Liga afianza el liderato y el Honor Regional se aleja del ascenso Tolosa y Arratia disputaron un intensísimo partido en Usabal. / IÑIGO ROYO Ambos equipos empataron con el Arratia y el Deusto; mucho público en Usabal para ver el partido femenino J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 13 marzo 2019, 00:17

El Tolosa CF de Euskal Liga Femenina empató en Usabal con el Arratia, segundo clasificado, y este punto le sirve para afianzarse en el primer puesto. Fue un partido intenso, que fue seguido por mucho público, lo que agradecen desde la directiva del club.

«No nos dejaron sacar el balón jugado, la presión fue muy alta. No hicimos un buen partido, los Carnavales también siempre pesan», aseguran desde el cuerpo técnico tolosarra. Y eso que el Tolosa CF no aprovechó las dos expulsiones del equipo rival, una a la media hora, y otra, faltando quince minutos. Los dos entrenadores del Arratia también fueron expulsados al término del encuentro.

El equipo urdiña fue a por el partido, Arratia sólo hacía peligro a balón parado y en el minuto dos de la prórroga, las tolosarras lograrían el gol tras un golpeo espectacular de Izaro Goenaga desde fuera del área que quitó las telarañas de la escuadra derecha. Lo más difícil estaba hecho, pero muy pronto el Tolosa CF hizo una falta en el medio campo y como consecuencia llegaría el gol del empate. «El empate lo damos por bueno, no nos merecimos ganar. No hicimos un buen partido», señalan desde el cuerpo técnico. Lo peor fue tener la victoria en la mano y el hecho de escaparse en dos minutos.

El Tolosa aventaja en tres puntos al Arratia y tiene el golaverage a favor. El siguiente rival, el Pauldarrak de Barakaldo, va en cuarta posición, pero se ha desinflado un poco en estas últimas jornadas. Es un rival que se está jugando el ascenso con los equipos de arriba y es el único que ha ganado en Usabal (0-3). «Tendremos que salir muy concentradas y a por todas. Tenemos que seguir sumando», aseguran desde el equipo tolosarra.

Por su parte, el equipo masculino de División de Honor Regional empató en casa ante el Deusto (2-2) y teniendo en cuenta que sus dos rivales -Eibar y Anaitasuna- habían ganado la víspera, el resultado ha sido decepcionante. Los urdiñas, con 48 puntos, están ya lejos del segundo, Eibar (59). El empate a dos tuvo un sabor amargo. Los urdiñas se adelantaron 2-0 y tuvieron infinidad de ocasiones para lograr una goleada de escándalo. Pero, una vez más, no estuvieron efectivos y esto es algo regular esta temporada. En la segunda mitad, se quedaron con uno menos, les entró un cierto nerviosismo y también el cansancio les pasó factura. Deusto logró la igualdad merced a un autogol urdiña y hasta pudo ganar al final, lo que habría sido tremendamente injusto. Con este resultado, el segundo puesto se aleja, aunque este año el tercero puede dar opción de jugar el playoff. «El equipo está bien, somos los que menos partidos hemos perdido. Competimos bien, pero nos cuesta ganar y los de arriba no ceden. Vamos a salir a ganar todos los partidos que quedan para afianzar el tercer puesto y, mientras las matemáticas no digan lo contrario, para pelear por algo más», asegura el entrenador urdiña, Ander Avellaneda.