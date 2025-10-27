Estudio patrimonial del edificio a cargo de la sociedad Aranzadi

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:25 Comenta Compartir

La sociedad Aranzadi ha llevado a cabo un estudio patrimonial sobre el palacio Iturriza, que ha sido tenido en cuenta a la hora de abordar las claves de la futura reforma. Aranzadi considera que el estado general de conservación del conjunto puede considerarse «aceptable, aunque en el sector trasero abundan las goteras, que causan importantes daños en la estructura y que pueden afectar a su conservación integral». Aranzadi ha propuesto mantener el frente principal del palacio en su totalidad. En cuanto a la estructura de madera, además de la del desván, hay otras piezas trabajadas en otras plantas. Según los autores del estudio, todas ellas se pueden aprovechar de nuevo, tanto en su lugar como en otra ubicación. La propia del desván se conserva en buen estado. Tiene maderas fuertes y labradas y Aranzadi propone su conservación. Si fuera necesario mover la estructura para garantizar la seguridad, habría que aprovechar la madera existente a la hora de reconstruir el desván.