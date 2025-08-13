Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Se estudia un servicio para la ciudadanía como nuevo uso para el chalet de Arkaute

Kevin Iglesias

Tolosa.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:25

Tal y como aseguró el alcalde, Andu Martínez de Rituerto, durante el pleno de julio y como aseguraron fuentes municipales, el equipo de gobierno no continuará con el proyecto del museo del montañismo vasco y se le dará un nuevo uso, todavía por concretar. Según indican, el departamento de Urbanismo está estudiando qué opciones hay para el chalet de Arkaute, aunque señalan que se tratará de un servicio que cubra las necesidades de la ciudadanía. Por tanto, continuará con la identidad que ha caracterizado a este espacio, habiendo sido la antigua Casa de Cruz Roja y la sede de la Asociación Vecinal de Larramendi.

Existe una «idea concreta», pero desde el Consistorio no revelarán qué proyecto se desarrollará en esta villa hasta que no sea más tangible. El trabajo en el departamento de Urbanismo está en una fase temprana, pero se entiende que a corto plazo se sabrá más acerca de ello, como parecen indicar las palabras de Martínez de Rituerto en la sesión plenaria.

Hay una partida de 600.000 euros que se reservó para los trabajos de adecuación del edificio para fines museísticos, que podrá utilizarse para este fin. Sin embargo, teniendo en cuenta que la inversión final para la ejecución de la obra era de 1,5 millones, la cifra final dependerá del servicio que albergue el chalet de Arkaute, y si será solo en su bajo o en sus tres plantas y sótano.

La transformación del edificio de Larramendi tendrá que esperar un poco más, tras casi tres años de espera y varios más abandonado. Pero su viabilidad y protección como inmueble propiedad del ente municipal está asegurado, con su futura inclusión en el Catálogo Municipal de Patrimonio, que ya cuenta con la aprobación inicial para su modificación.

