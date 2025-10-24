Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Terneros en un corral habilitado en la feria especial Esneki del año pasado, una estampa que no se repetirá en noviembre. IÑIGO ROYO

Tolosa

Esneki no celebrará el concurso de vacas frisonas por la alerta sanitaria

Sí que se mantiene la feria especial dedicada al queso y los productos lácteos que se celebrará el día 8 de noviembre

Kevin Iglesias

Kevin Iglesias

Viernes, 24 de octubre 2025, 15:16

Ante la alerta sanitaria debido por la dermatosis nodular contagiosa que afecta a las vacas, la Federación Frisona de Euskadi ha decidido no celebrar el ... XVI Concurso de Raza Frisona de Euskal Herria. Este certamen, que estaba previsto que se celebrara el 8 de noviembre en el Ferial de Tolosa dentro de la feria especial Esneki. El organismo ha tomado esta decisión como medida preventiva ante esta alerta sanitaria y después de que se detectaran casos en la península, concretamente en Cataluña, aunque sin haberse contado, por el momento, con ganado afectado en nuestro territorio.

