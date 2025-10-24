Esneki no celebrará el concurso de vacas frisonas por la alerta sanitaria

Ante la alerta sanitaria debido por la dermatosis nodular contagiosa que afecta a las vacas, la Federación Frisona de Euskadi ha decidido no celebrar el ... XVI Concurso de Raza Frisona de Euskal Herria. Este certamen, que estaba previsto que se celebrara el 8 de noviembre en el Ferial de Tolosa dentro de la feria especial Esneki. El organismo ha tomado esta decisión como medida preventiva ante esta alerta sanitaria y después de que se detectaran casos en la península, concretamente en Cataluña, aunque sin haberse contado, por el momento, con ganado afectado en nuestro territorio.

En Cataluña, sin embargo, se han llegado a sacrificar 3.000 vacas por esta enfermedad vírica transmitida por insectos y que afecta especialmente a las vacas y no afecta a los humanos. No obstante, la incidencia en las explotaciones ganaderas es alto, pues solo un caso obliga a sacrificar todas las cabezas de ganado. Conocido el riesgo que supone la presencia de reses de diferentes explotaciones en ferias como esta, se han prohibido las ferias de ganado vacuno en Euskadi hasta el 30 de noviembre, entre los que se encuentra el Campeonato de Frisonas de Euskal Herria que se celebra dentro de Esneki.

Antes de conocer la prohibición, la propia EFRIFE, la Federación de Frisona de Euskadi, tomó la decisión de suspender el campeonato de forma preventiva. El concurso de vacas frisonas reúne a ganaderías vascas y navarras en diferentes categorías, presentando sus mejores ejemplares de vacas, terneras y novillas. También se premia a la mejor lechera en diferentes edades y al mejor manejador o manejadora joven.

El certamen estaba previsto celebrarse el sábado, 8 de noviembre, en el recinto ferial tolosarra, igual que se hizo en la pasada edición, número quince. Por tanto, el XVI Concurso de Raza Frisona de Euskal Herria no podrá tener a la ganadería vizcaína Ardeo buscando revalidar su título en el premio de Vaca Gran Campeona de Euskal Herria que se adjudicaron con la vaca 'Sarobefarm Warrior Izane Roja'. Este ejemplar de la sección entre tres y cuatro años también obtuvo el premio a la Mejor Ubre del concurso.

Esneki sigue adelante

La suspensión de este certamen de vacas de raza frisona no frena la celebración de la feria especial de los quesos y productos lácteos. Sin embargo, las actividades que se han venido desarrollando en los últimos años en relación a la presencia de reses será modificado. El Ayuntamiento de Tolosa está trabajando en colaboración con el resto de agentes implicados en la reorganización de estos eventos.

El resto del evento continuará con normalidad, como son la feria de productos lácteos, los talleres de elaboración de lácteos o el concurso de quesos y productos lácteos. Esneki se celebrará los días 7 y 8 de noviembre, dentro de dos semanas. Los organizadores adelantan que el programa completo, eliminado el concurso de vacas frisonas y aquellos eventos relacionados con el ganado, se dará a conocer el martes en Tolosa.