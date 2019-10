«La escuela tiene que ser siempre cauta con los cambios internos que va realizando» Xabi Gómez posa con el libro que acaba de editar. / DV Este profesor tolosarra explora en su trabajo propuestas para modificar la práctica docente Xabi Gómez Autor del libro 'Crear escuela, tendiendo puentes entre la neurociencia y el aula' JUANMA GOÑI TOLOSA. Domingo, 13 octubre 2019, 00:29

'Crear escuela, tendiendo puentes entre la neurociencia y el aula' (Editorial Círculo Rojo). Tras este título se esconde un libro que trata de generar dinámicas de aprendizaje mucho más adecuadas al funcionamiento del cerebro humano en cada etapa educativa. Un libro escrito por el profesor tolosarra del colegio Herrikide Xabi Gómez, que ofrece ideas tangibles, comprensibles y prácticas para el desempeño de la labor de los profesores en el día a día de sus clases.

-¿Cómo le surgió la idea de escribir esta publicación?

-Los docentes debemos estar en continua formación, cuestionando nuestras formas de enseñar y trabajar con nuestros alumnos. En ese proceso tuve la suerte de realizar un máster sobre neurodidáctica en el que me acompañaron muy buenos profesionales. Gracias a ellos el trabajo fin de máster derivó en una especie de ejercicio de lo aprendido durante todo el año y el resultado estuvo tan bien valorado que me animé a compartirlo con otros compañeros.

-En el libro habla de hacer clases más creativas, empáticas, emocionales, pero luego llegan el Bachiller y la Selectividad y todos los parámetros evaluadores dependen de aplicar estos conocimientos de una manera tradicional, memorística...

-Quienes trabajamos en la educación vasca llevamos años diciendo que el modelo necesita un ajuste. Este ajuste se debe hacer en dos niveles: uno pedagógico y otro administrativo. El pedagógico debería estar dirigido a pensar cuáles son las capacidades que el alumno debe tener al final de su enseñanza obligatoria y conforme a ello ajustar las formas de trabajar en el aula, ayudando a unificar el camino desde las primeras etapas hasta las últimas. El administrativo hace referencia al actual sistema de redes (concertada/pública), diseñada hace más de 40 años que resultó eficaz en su momento, pero que no se ajusta a las inquietudes sociales actuales. Pero me gustaría añadir que la creatividad, la empatía o el cuidado de las emociones no deja de lado los conocimientos. Sin conocimientos no hay aprendizaje. La creatividad o la empatía son, de alguna manera, acicates de ese aprendizaje.

-Los jóvenes de hoy están acostumbrados a la inmediatez, a las redes sociales... ¿No es un reto recuperar el sosiego de la lectura por parte de los alumnos?

-Los cambios sociales no siempre son positivos y la escuela tiene que ser cauta con los cambios internos que realiza. La buena educación requiere de mucha reflexión. Pero no debemos olvidar que los docentes también son parte de esa sociedad y esas dificultades que vemos en nuestro alumnado también nos afectan a nosotros mismos. Por lo tanto, esos desafíos que señalas de educar en el sosiego, en el deleite, en la espera... son reales y se ven aumentados porque los primeros que debemos recuperar esa calma somos nosotros mismos.

-Da interesantes ejemplos de clases creativas. ¿No puede el profesor caer en una especie de colegueo?

-Está demostrado que la emoción es la que domina, principalmente, el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la situación emocional del alumnado es una de las responsabilidades clave de todo docente. Tiene que ser percibido como alguien que está interesado en su bienestar personal, no como un enemigo o alguien que está en el aula para hacerle la vida más complicada. El miedo es una forma de aprendizaje, pero no es efectiva a largo plazo. Pero, por supuesto, tiene que haber una distancia adecuada entre alumnado y docente; de la misma manera que tiene que haberla entre una madre o un padre y sus hijas e hijos.

-¿No cree que existe la convicción de que todo lo que se ha hecho hasta ahora en educación no sirve?

-De unos años a esta parte ha existido una fiebre de cambio pedagógico que en ocasiones ha llevado a algunos centros educativos o a algunos docentes a extremos exagerados, impulsivos, sin haber reflexionado lo suficiente. Se demonizó en su totalidad lo que en los colegios se había hecho hasta entonces, tachando la educación tradicional de totalmente equivocada. Esa estrategia es un error. Existe, desde hace unos pocos años, un grupo de docentes que, en mi opinión, están acertando mucho empujando y animando a los educadores por el camino de la educación basada en evidencias. Como profesionales, debemos ser muy críticos con lo que aplicamos en el aula y no caer en movimientos estéticos o de marketing.

-¿Hay tanta diferencia real entre los centros educativos?

-La consejera de Educación ha aportado los datos de matriculación para este curso recién comenzado: unas 2.000 matrículas menos en la etapa de infantil y unas 1.000 en la etapa de primaria. Esta es la realidad y esta será la tendencia de los próximos años. Por lo tanto, que los centros educativos tienen que ganarse el alumnado es un hecho. Yo no diría que existe una pelea pero, obviamente, cada centro intenta seguir llenando sus aulas curso tras curso. Sobre la diferencia entre centros, no soy el más adecuado para opinar porque no los conozco como para tener un criterio válido, pero la diferencia no creo que radique en el fondo de la formación académica, sino en las formas.

-Dice que el mayor reto al que se enfrentan los docentes es traducir el lenguaje científico en pedagógico. ¿Puede explicarlo?

-La ciencia lleva años aportando sus conclusiones sobre cómo funciona el cerebro. La neurociencia o la psicología cognitiva albergan grandes respuestas sobre el funcionamiento del nuestro órgano de aprendizaje. El problema es que, en muchas ocasiones, los educadores no las hemos tenido en cuenta a la hora de tomar decisiones respecto a nuestra labor. En los últimos años, algunos de esos investigadores se han animado a divulgar ciencia y eso nos ha ayudado a comprenderla y a ser conscientes de que si sabemos cómo aprende nuestro cerebro enseñaremos mejor. De esta manera, nuestras decisiones pedagógicas cada vez pueden estar más influenciadas por las investigaciones científicas.

-Defiende que el profesor no prime la finalización del temario. ¿No ocurre que los propios profesores están presionados desde arriba para completar la programación?

-La administración es muy rígida con sus protocolos y sus procesos. Pero los docentes tienen que saber que los verdaderos expertos y los mejores conocedores de lo que tienen que hacer en su aula y con su grupo son ellos mismos. El currículum educativo es más flexible de lo que queremos creer y, en ocasiones, nos escudamos en ello para no modificar nuestra forma de trabajar o justificar nuestras metodologías. No niego que la presión sobre los profesores de Bachillerato sea real. Siempre que existe una prueba externa y decisiva para los estudios universitarios la responsabilidad es alta. Pero debemos confiar más en nosotros mismos y creernos capaces de manejar el currículum y no permitir que sea él quien nos maneje a nosotros.