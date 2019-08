Escaparates vacíos pero con vida Uno de los escaparates decorados tras la reforma de la calle Gudari. / IÑIGO ROYO La calle Laskorain será la siguiente en acoger el programa Gune Biziak de mejora comercial | Los escaparates que no se utilizan se decoran para mejorar el entorno o se ceden a otros comercios para que exhiban sus productos JUANMA GOÑI TOLOSA. Viernes, 2 agosto 2019, 00:27

Las últimas reformas que se están llevando a cabo en las calles tolosarras llevan incluido el programa 'Gune Biziak'. La calle Laskorain, cuya rehabilitación se iniciará antes de fin de año, también acogerá este programa de revitalización comercial que da utilidad a los escaparates vacíos y dignifica, al mismo tiempo, el propio entorno urbano.

'Gune Biziak' es un programa de subvenciones que define las condiciones para la gestión de locales sin actividad comercial. Comenzó en el año 2015. Lo inició el equipo de gobierno de Bildu, entonces en la Alcaldía, y lo han continuado desde el PNV en el ciclo 2015-19 y en el actual. Por medio de esta iniciativa, las personas dueñas de locales comerciales que no tengan actividad comercial, ceden el escaparate del local al Ayuntamiento para que éste los deje a comerciantes del municipio, con el fin de que puedan exhibir una muestra de sus productos en dicho escaparate. Si no se pueden desarrollar actividades comerciales, se aplican medidas destinadas a la mejora del paisaje comercial, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la calle Gudari, donde estos escaparates se han llenado de colores y dibujos.

El objetivo es recuperar locales vacíos y que sus escaparates puedan ser utilizados como espacios de presentación de productos de los comercios tolosarras. A cambio, tanto el propietario como el comerciante recibirán ayudas públicas. Y si no, los escaparates se decoran desde el propio Ayuntamiento. «Nuestro propósito es llenar de vida las calles de la población, hacerlas más atractivas, más dinámicas, más comerciales», explica la concejala de ferias, comercio y turismo, Nerea Letamendia.

En Errementari Kalea, el programa 'Gune Biziak' tuvo un matiz importante. En este vial del Casco hay partes traseras de muchas tiendas, y también locales vacíos. Durante la mejora urbanística llevada a cabo hace un par de años, en algunos de estos locales se colocaron vinilos ornamentales, con el fin de revitalizar también esos huecos, y de mantener una imagen agradable de la calle. A la hora de elegir las imágenes, se definió la personalidad de 'Errementari' en colaboración con los comerciantes, teniendo en cuenta que es un lugar de encuentro de muchos colectivos musicales. Los protagonistas de los cinco vinilos fueron la Banda Municipal, las txarangas, la comparsa de gigantes y cabezudos, Mulambo y Tolosa Kantari.

Junto al programa 'Gune Biziak' existe otro programa comercial llamado 'Berriz', que está destinado a facilitar la transmisión de la propiedad en el caso de los dueños que estén pensando en la jubilación y no quieren que su negocio desaparezca.

El programa Berriz pretende mantener el diseño de la estructura comercial del municipio sin desdibujar sus propias señas de identidad. No es un proceso fácil porque intervienen muy diferentes factores -que hay que saber conjugar-, entre el propietario actual y un nuevo emprendedor que quiere continuar un negocio que ya está en marcha, y que no precisa de años previos de aprendizaje y afianzamiento. Desde que se puso en marcha el programa, en 2015 se ha garantizado el traspaso de siete comercios. Y en camino hay varios más, aunque no se pueden desvelar nombres porque la confidencialidad es uno de los pilares de esta iniciativa, que se articular entre la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de la localidad, y la asociación de comerciantes Tolosa&Co.