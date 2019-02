Los equipos principales del Tolosa CF, firmes en pos de sus objetivos Se notó la presencia de Segurola en la segunda mitad. / IÑIGO ROYO El División de Honor Regional sigue a la estela de Eibar y Anaitasuna y el Euskal Liga Femenina continúa en lo más alto de la clasificación J. GOÑI Miércoles, 27 febrero 2019, 00:28

Buena jornada para los dos principales equipos de fútbol del Tolosa CF, el División de Honor Regional masculino y el Euskal Liga femenino. Ambos ganaron sus partidos y siguen en pos de sus objetivos. El primero quiere 'pillar' a Eibar y Anaitasuna en su lucha por el ascenso, y el segundo pretende mantener el liderato y lograr también aspirar a una categoría mayor.

En Berazubi, el División de Honnor Regional ganó 1-0 al Real Unión. Pudo golear, pero no materializó sus ocasiones, tras marcar su gol centró todas sus bazas en el contraataque, y al final acabó pidiendo la hora. Creemos que sus primeros quince minutos fueron de lo mejor de la temporada, pero después no acabó de rematar y tal vez se echó demasiado atrás. «Pensamos que ante un equipo al que le gusta jugar el balón era mejor presionar arriba, marcar y después esperar a que se abrieran para acabar de finiquitar el partido», explica el entrenador, Ander Avellaneda.

División Hon Reg. Tolosa-R.Unión, 1-0 Liga Vasca Femen Tolosa-Bizkerre, 5-0 Preferente Tolosa-Roteta, 6-3 1 Juvenil Anaitasuna-Tolosa, 0-0 Cadete Honor Amaikak-Tolosa, 0-2 1 Cadete Oiartzun-Tolosa, 2-0 Infantil Honor Mariño-Tolosa, 1-1 Infantil Txiki Mundarro-Tolosa, 0-0 1 Infantil a Tolosa-Texas, 9-0 1 Infantil b Beasain-Tolosa, 0-5 Alevín Beasain-Tolosa, 3-3 División Hon fem Goierri-Tolosa, 1-2 Cadete Honor fem Orioko-Tolosa, 0-1 1 Cadete fem. Tolosa-Anaitasuna, 1-0 Infantil Hon fem. Añorga-Tolosa, 4-2 1 Infantil fem. Goierri-Tolosa, 2-0

El Tolosa CF ha llegado bien a esta fase de la temporada. Es un equipo mucho más sólido atrás. Le marcan pocos goles y ésta es la base para confiar en la remontada. Lo que no es normal es el número de puntos que tienen Anaitasuna y Eibar, que no fallan. «Quedan once jornadas, todavía un tercio de temporada, y estamos muy confiados en remontar. Tenemos que estar preparados para cuando fallen», explica Ander.

El Euskal Liga Femenino, por su parte, solventó con éxito su partido ante el Bizkerre, al que goleó por 5-0, con tantos de Ainhoa Bengoetxea, Maddi Garikano, Izaro Goenaga, Maria Herrero y Zuriñe Iglesias.

Buen inicio del equipo que supo presionar la salida del balón de las rivales para así crear ocasiones. En los primeros minutos del encuentro, cuando las tolosarras iban ya con ventaja por un gol, la árbitra concedió a las vizcaínas un penalti a favor, que detuvo la portera tolosarra. Fue un momento clave del encuentro, puesto que de haber marcado, el partido se habría complicado. Cuando las urdiñas tuvieron el balón, supieron jugar con criterio y crear ocasiones claras de gol. En el segundo tiempo, con la ventaja de 2-0, supieron calmar el juego y buscar pacientemente los espacios para buscar la portería rival. Y así llegaron los tres últimos goles del encuentro. Partido redondo del conjunto tolosarra que sigue en lo más alto de la clasificación.

Siguiente rival el Betiko Neskak de Erandio. Salida complicada teniendo en cuenta las fechas carnavaleras.