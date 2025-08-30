Equilibrios en las 'lines' tolosarras

PABLO ALBERDI TOLOSA. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:30 Comenta Compartir

El tiempo inestable de estos días pasados va marcando ritmos en la azoka. Alternando entre momentos frescos, sobre todo considerando que aún estamos enagosto, y otros mucho más cálidos, propios del calendario, la semana pasó en porcentajes de humedad elevados y niveles del mercurio medios. Este equilibrio, hizo mantener a los cultivos la tónica que vienen trayendo todo el verano. Para algunos,muy positiva, como pueden ser las vainas o las guindillas, que, si bien no muestran cosechas muy generosas, si brillan por la calidad y finura del producto.

Por su parte, el tomate del país, está alcanzando volúmenes de cosecha elevados, y está brillando en la mayoría de los puestos. Hay ya tomate corazón de buey y tomate Aretxabaleta, que suelen ser los que más aprecian los clientes, y desde luego se venden a ritmos muy elevados. Los Cherry son la otra variedad que todo el mundo busca y disfruta, y más si son cherrys del país, tanto por el sabor como por la textura.

Productos del país

Mín. Máx.

Micológicos

Trufa 165

Ziza hori 18 24

Hongos Zamora 18 40 Hongos embotados 8,5

Frutas

Cerezas Etxauri 8

Fresas 8

Avellana 4 5

San Pedro sagar 1,5 3

Elstar 3

San Juan sagar 1,5 4

Nueces 4 6

Quesos

Queso nuevo 19 22

Oveja 18 25

Vaca 10 12

Mezcla 10 18

Cabra 17 27

Requesón 16

Queso fresco 17 18

Hortalizas (kilo)

Cebolleta 1,5 2

Acelga 2 4

Calabacín 2 3

Patata 2 3

Cebolla 1 2

Tomate invern 4,5 6

Zanahoria 1 2

Calabaza 1,5 4

Cebolla Roja 1,5 3

Patata nueva 5

Vaina morada 8

Vaina plana 6 8

Baba txiki 7 10

Baba beltza 7,5

Cayena 12

Alubia 15 18

Guinduillas Ibar 12 14

Tomate camp lib. 6 8

Pocha blanca 10 12

Hortalizas (manojo)

Cebolla 1 3

Cebolla roja 2 4

Zanahoria 1 4

Ajos frescos 2 3

Remolacha 1,5 2

Borraja 2

Puerros 2 4

Acelgas 1 3

Hortalizas (unidad)

Escarola rizada 1,2 1,5

Esc cab. ángel 1,2

Escarola lisa 1,2 1,5

Hoja de roble 1 1,25

Calabacín 0,8 1,5

Lollo 1, 1,25

Aza puntaduna 1,5

Achicoria 1

Lechuga 1 1,5

Cogollo 3x1 1 3

Si hablamos de tendencia positiva de los cultivos no podemos obviar el de la fruta del país, y sobre todo la manzana. De entre las frutas ya podemos disfrutar, y de qué manera, de peras, higos, membrillo, matxakanas pero sobre todo, de las manzanas. Este año cuenta en positivo en el calendario vecero, y la cara de satisfacción y de emoción contenida de Aizpuru, especialista en el cultivo de manzanasde variedades locales, era muy expresiva. Comentaba que este año va a haber manzana para todos sus clientes. Ayer tuvo entre otras pelestrina, reina de reinetas, jumbo o star, además de unos membrillos espectaculares. Irán llegando las novedades. Permanezcan atentos.

La oferta de setas y hongos es otra de las actrices que mayor expectación causan. Sobre todo entre los extranjeros y visitantes de fuera. Estos días son muchos, y aportan un ambiente peculiar a las mesas. Hubo franceses que se asombraban por las trufas a la venta, y consultaban interesados. Así como algunos catalanes y escandinavos que preguntaban por los Boletus, o por las ziza horis, muy valoradas en las costas mediterráneas.

Asombró, cómo no, la ingente cantidad de guindilla que vimos en las mesas especializadas de la plaza Berdura. Los productores de Ibarra son los verdaderosmaestros en este campo, y las ofrecen desde hace meses en volúmenes generosos.