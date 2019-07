La envergadura que han adquirido los sanjuanes traerá cambios en el Alarde En los últimos años han arreciado las quejas por la saturación del Alarde, sobre todo por la tarde en la plaza del Triángulo. / IÑIGO ROYO Saturación, falta de limpieza y poco espacio para el público, entre los problemas detectados | Se creará una nueva comisión, en la que no estarán sólo los capitanes de escopeteros, para adoptar algunos cambios estratégicos JUANMA GOÑI TOLOSA. Sábado, 6 julio 2019, 00:17

No tiene lógica seguir con el mismo esquema organizativo de muchos años atrás, cuando los sanjuanes estaban limitados a la participación de unas pocas compañías de escopeteros Ésta es la principal conclusión que se extrajo de la reunión-balance de las fiestas patronales. Los sanjuanes han ganado en envergadura, en participación colectiva, en número de compañías... y, sin embargo, no ha habido cambios sustanciales en la estructura de la fiesta durante los últimos años. Esto tiene que cambiar, y la alcaldesa y los concejales de PNV y EH Bildu presentes en la reunión asumieron la necesidad de trabajar para buscar cambios que redunden en un bien colectivo, no sólo pensando en las compañías.

El Alarde en el Triángulo. Fue el principal motivo de queja. Algunos lectores ya lo habían reflejado en nuestro espacio 'Ttanttak'. Este año se han generado más enfados que nunca entre la gente que quería ver el espectáculo y no podía hacerlo, puesto que las compañías llenan toda la plaza. «Yo soy escopetero pero siento que, en los últimos años, la fiesta ha dado la espalda a la gente que tiene tanto derecho como nosotros a participar en la fiesta y se frustra porque ni en la plaza Santa María ni en la plaza del Triángulo puede disfrutar de lo que hay», comentaba uno de los asistentes, que opina que «los capitanes son reacios a introducir modificaciones», y que quizás «haya que ampliar la toma de decisiones, no limitándola sólo a ellos, sino a otras personas».

Una de las ideas que se barajaron, y que posiblemente salga adelante, es la creación de una nueva comisión en la que estén presentes los capitanes, más algunos miembros de cada sociedad o compañía, concejales y técnicos. Esta nueva comisión sería la encargada de adoptar por consenso las modificaciones pertinentes.

Se lanzaron algunas ideas interesantes. Por ejemplo, tal y como en carnavales existen las txarangas 'oficiales', que se van rotando anualmente y son las que tienen que cumplir con el protocolo festivo, se podría ensayar alguna fórmula similar para los sanjuanes. Así, estarían obligadas a participar en el Alarde del Triángulo sólo las tres o cuatro compañías oficiales designadas para ese año. Las demás podrían desfilar libremente por otras zonas de la villa. De esta manera, se liberaría muchísimo espacio en el Triángulo para que los espectadores pudieran ver las bordondantza, el baile de la corporación y las descargas. Otro asistente a la reunión valoró la posibilidad de que las compañías se instalasen a lo largo de la calle Rondilla-paseo San Francisco, en la carretera, a derecha e izquierda del Triángulo, dejando la plaza despejada para la gente y los dantzaris.

Problemas de saturación. 16 compañías y 1.600 escopeteros y escopeteras agrupados en espacios reducidos generan problemas de saturación. «Es que empiezan a ser peligrosas hasta las salvas. El año pasado ya hubo un susto porque un disparo de fogueo quemó la ropa de una espectadora. Casi no hay sitio a veces para cargar y disparar. Hay que ampliar el espacio festivo o rotar más los sitios, no tenemos por qué estar siempre todas las compañías juntas», comentó un escopetero. Aquí se valoró la posibilidad de que algunas compañías se coloquen a lo largo de toda la calle Santa María para 'liberar' espacio en la plaza Santa María. Y de cara a la plaza Euskal Herria, en el Alarde del Mediodía, también se calibró la posibilidad de modificar la colocación de los escopeteros, para intentar ganar más espacio.

Disparos sin control. Otro fenómeno que ha ido a más, y que también se comentó en la reunión, fue el relativo al 'desmadre' de muchas compañías de escopeteros, por la tarde, cuando el alcohol ha hecho estragos. «Hay que regular mejor este tema. Los disparos, siempre colectivos y en presencia del capitán o capitana, y a partir de una hora, prohibición de disparar salvas bajo multa», comentaba un asistente a la reunión. Este año ha habido más descontrol en este sentido. Escopeteros y escopeteras que disparaban de forma individual, sin ningún control, y como si fuera un juego. Hay que poner remedio para que esta situación no se descontrole.

Las descargas unitarias. Son un desastre, pero se evidenció la dificultad de que salgan bien si no se introducen algunos cambios. Los escopeteros no ven al capitán general cuando lanza la orden de disparar. Colocar alguna altura o elevador sobre la plaza, o que el capitán dé la orden desde los balcones de los edificios públicos, podrían ser algunas de las fórmulas para solventar este problema.

Conciertos, bien y mal. En la reunión hubo coincidiencia en destacar, de forma positiva, los conciertos en la plaza Nueva. No funcionaron, en cambio, los que se celebraron en la plaza López Mendizabal, que estaban pensados para un público más maduro. El 'Tributo a Sabina' fue el único que se salvó, más que nada porque puso marcha. Los presentes coincidieron en la necesidad de programar conciertos que inviten al baile, que tengan fuerza y ritmo. El éxito de la edición especial de 'Tolosalsa' corrobora esta apreciación. La gente tiene ganas de bailar y de pasarlo bien.

Excelente Día de las Cuadrillas. Aquí sí hubo coincidencia generalizada. El 'Día de las Cuadrillas' es una fiesta participativa, que no se circunscribe a los más jóvenes, aunque estos sean los protagonistas. Pero ya hay grupos de todas las edades, que disfrutan como si fuera carnaval. Parece haber perdido fuerza y enganche la idea de que cada cuadrilla 'se disfrace' de un tema diferente. Para disfraces ya están los carnavales.

Sobre la limpieza. La alcaldesa anunció que la mayor participación en los sanjuanes exigirá también un tratamiento reforzado de la limpieza de las vías públicas, como se hace en carnaval. Reconoció que este año las calles se han limpiado tarde.

Sanjuanes sin barracas. Los feriantes tienen muchos lugares para instalarse. La alcaldesa adelantó que ensayarán alguna fórmula para exigir a los que vengan en carnavales que repitan también en sanjuanes.