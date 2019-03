Encuentro y documental para conocer de cerca la cultura lapona y los samis La Casa de Cultura acogerá mañana una charla donde acudirán cuatro samis, y el jueves de proyectará el documental 'Arrastoan' en el Leidor E. ARANDIA TOLOSA. Martes, 19 marzo 2019, 00:16

Su última aventura les ha llevado hasta los samis, más conocidos como 'los indígenas del norte de Europa', y el punto de partida, la expedición Laponia 74, donde participaron los tolosarras Antxon Bandres, Mikel Zabala, David Hernandez, Jose Luis Lekuona, el beasaindarra Jose Mari Rebollar y el donostiarra Alfredo Feliu.

Josu Iztueta, ideólogo de este nuevo proyecto, Pablo Dendaluze, cámara y autor del documental 'Arrastoan' (Tras la huella) que se presentará este jueves en el Leidor, la bertsolari Maialen Lujanbio, y el presentador Iker Iriarte forman parte del grupo de trabajo que ha organizado un encuentro y unas jornadas para conocer de cerca la cultura lapona y a los samis.

Mañana. Coloquio 'El idioma de Laponia y el canto improvisado', 20.00, Salón de Plenos. Participantes Ailu Näkkäläjärvi, profesor de universidad; Samuel Valkeapää, profesor del colegio sami en Inari; Ursula Länsman y Tuuni Partti, improvisadores joik de Laponia; Maialen Sobrino, representante de Garabide; Lorea Agirre, directora de la revista Jakin; y Josu Iztueta, viajero. 21 marzo. Documental 'Arrastoan' y coloquio, 19.30, Leidor. Participantes Pablo Dendaluze, Iker Iriarte y Aitor Ossa. 22 marzo Teatro de Zaldibia, 22.30. Sesión con los yoiks Ursula Länsman y Tuuni Partti, Eñaut Agirre, Oihana Iguaran y Maialen Lujanbio. Después, documental 'Arrastoan'. 23 marzo Albaola, 18.30 horas, teatro de Zaldibia. 22.30, sesión con Ursula Länsman y Tuuni Partti, Beñat Gaztelumendi y Maialen Lujanbio y proyección del documental.

«Tirando de memoria», afirma el viajero Josu Iztueta, cuenta que tenía 16 años cuando un grupo de tolosarras hicieron una expedición a tierras de Laponia. «Los referentes de los jóvenes de hoy quizás sean la bertsolari Maialen Lujanbio o el pelotari Iñaki Artola, pero los nuestros eran otros, y muy cercanos, que tenían en mente la horizontalidad, lugares y territorios lejanos. Así es como surgió la expedición Laponia 74», comenta. «Estuve allí por primera vez en 1984, cuando tenía 26 años, y he vuelto en varias ocasiones. Fuimos en una furgoneta, y tras pasar por Sarajevo, que era la época de los Juegos Olímpicos, nos dirigimos a Laponia. Ese fue nuestro primer contacto físico directo con esta tierra. Simplemene me enamoré. Nunca pensé que sentiría tan cercano un lugar lejano, y hasta qué punto unos parajes fríos me calentarían la cabeza. Desde entonces, he ido en muchas ocaciones allí, la última el otoño pasado, y este trabajo es fruto de ello. Pensamos que contábamos con suficiente contenido para hacer un trabajo bonito, y que sería una buena oportunidad para invitar a un grupo de samis a nuestra tierra», detalla Iztueta.

La primera cita será mañana a las 20.00 horas en el Salón de Plenos, donde se llevará a cabo un encuentro y mesa redonda que tiene como objetivo informar sobre Laponia, su cultura y costumbres. Bajo el nombre 'El lenguaje de Laponia y el canto improvisado', participarán Ailu Näkkäläjärvi, profesor de universidad; Samuel Valkeapää, profesor del colegio sami en Inari; Ursula Länsman eta Tuuni Partti, improvisadores yoik que hablarán sobre la situación de su idioma, el sistema de educación,detalles del cuidado de los renos -ya que son pastores y cuidadores rebaños de renos-; Maialen Sobrino, representante de Garabide, Lorea Agirre, directora de la revista Jakin, y el propio Josu Iztueta.

El jueves a las 19.30 horas en el Leidor se presentará el documental dirigido por Pablo Dendaluze que cuenta con la colaboración de Juantxo Zeberio en la composición musical, sobre el último tramo de la expedición realizada junto con Josu Iztueta, Iker Iriarte y Aitor Ossa. El precio de la proyección será de 5 euros. «Fue una excusa para viajar entre amigos y de conocer gente y las costumbres de otros lugares. En Helsinki nos reunimos con el cuarto elemento, Aitor Ossa, euskaldun con madre finlandesa, que nos ayudó y abrió muchas puertas para comunicarnos con la gente local. El documental narra el viaje y las vivencias durante nuestro viaje a la localidad Inari, nuestra meta, pasando por Lathi, donde participó Imanol Rojo en el Campeonatos del Mundo de esquí, y otros puntos interesantes. En Inari realizamos la última etapa de esquí de la expedición del 74, un recorrido de 50 kilómetros, donde se insertan imágenes de aquella época», cuenta Dendaluze.

Bertsolaris y yoiks

Maialen Lujanbio también viajó a Laponia el pasado mes de septiembre, y con la «inherente motivación de conocer otras culturas y modos de improvisación de canto», descubrió a los yoiks, improvisadores de un tipo de canto especial utilizado por el pueblo sami, modo de expresión musical desde tiempos remotos. Las jornadas contarán, asimismo, con la visita de dos yoiks, Ursula Länsman y Tuuni Partti, quienes junto con los los bertsolaris Eñaut Agirre, Oihana Iguaran, Beñat Gaztelumendi y la propia Lujanbio realizarán varias sesiones en Zaldibia y Albaola, detalladas en la ficha. «Es una buena ocasión para conocer de cerca esta tradición que puede tener cierto parecido con nuestro bertsolarismo, y para nosotros, una suerte poder conocernos», añade Lujanbio.