Empate «complicado» para el Tolosa Eskubaloia en el arranque de temporada (25-25) Salvaron la papeleta in extremis contra el Pulpo con un penalti convertido por Julen García y un tiro salvado por el meta Haritz Mayorga

Un partido, un punto. Aunque la grada de Usabal rugió en apoyo al equipo en este arranque de liga, el Tolosa Eskubaloia tuvo que sudar la gota gorda para rascar al menos el empate contra el Labarra Nikol Pulpo (25-25). Le llegó en los últimos treinta segundos, gracias al lanzamiento desde los siete metros de Julen García y la parada del meta Haritz Mayorga en la última jugada del visitante zumaiarra. Un duelo marcado por el estreno de liga, la salida de Iker Elola y las cuatro bajas con las que contaban los locales.

La primera parte marcó la tónica de este «complicado» encuentro. El Pulpo se adelantó y a partir de ahí, aunque igualando el marcador, el Tolosa no pudo liderar hasta estar cerca del ecuador de esta mitad. Sin embargo, y como bien describía el entrenador Alex Nogués, los visitantes buscaron constantemente romper el partido y distanciarse, pero el margen siempre estuvo en uno o dos goles. Llegaron al descanso 13-14 para los zumaiarras.

Tras el paso por vestuarios, la tendencia del encuentro se mantuvo. A falta de cinco minutos para el final, 23-23 en el luminoso gracias a Julen García, artífice de los siguientes dos goles que le valieron al equipo para determinar el reparto de puntos. Y también a la parada en los últimos instantes del portero Haritz Mayorga, quien detuvo el tiro bajo que pudo haber acabado en la primera derrota de este nuevo curso en Primera Nacional.

Aunque el equipo «no perdió la ambición» y «se amoldó a la nueva situación», debe mejorar sus registros de cara a gol

Como apunta el entrenador urdiña, el Tolosa Eskubaloia «no perdió la ambición y lo que podía haber ganado cualquiera de los dos quedó en empate. El equipo se amoldó a la nueva situación y cubrió las bajas», apunta Nogués. Sin embargo, detecta que sus jugadores tendrán que trabajar el ataque: «La defensa funcionó bien pero acusamos los problemas en la parte de arriba. Tuvimos buenas opciones, el portero visitante estuvo muy bien, pero faltó acierto de cara a portería», detalla.

La estadística ofrecida por la federación marca 25/44 lanzamientos anotados, un 56%, de ellos 3/6, la mitad, desde los siete metros. «Los penaltis son opciones claras de gol y fallamos tres. En un partido que terminas en empate es la primera clave directa que reforzar», indica. Con lo cual, los entrenamientos se centrarán en las acciones individuales para más adelante perfeccionar el juego táctico. El siguiente encuentro será contra Beti Onak, el sábado a las 18.00 horas. Tocará desplazamiento a Burlada, en el siempre complicado territorio navarro.