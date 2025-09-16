Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lance del partido de Euskal Kopa de pretemporada. JAVI ELOLA

Empate «complicado» para el Tolosa Eskubaloia en el arranque de temporada (25-25)

Salvaron la papeleta in extremis contra el Pulpo con un penalti convertido por Julen García y un tiro salvado por el meta Haritz Mayorga

Kevin Iglesias

TOLOSA.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:25

Un partido, un punto. Aunque la grada de Usabal rugió en apoyo al equipo en este arranque de liga, el Tolosa Eskubaloia tuvo que sudar la gota gorda para rascar al menos el empate contra el Labarra Nikol Pulpo (25-25). Le llegó en los últimos treinta segundos, gracias al lanzamiento desde los siete metros de Julen García y la parada del meta Haritz Mayorga en la última jugada del visitante zumaiarra. Un duelo marcado por el estreno de liga, la salida de Iker Elola y las cuatro bajas con las que contaban los locales.

La primera parte marcó la tónica de este «complicado» encuentro. El Pulpo se adelantó y a partir de ahí, aunque igualando el marcador, el Tolosa no pudo liderar hasta estar cerca del ecuador de esta mitad. Sin embargo, y como bien describía el entrenador Alex Nogués, los visitantes buscaron constantemente romper el partido y distanciarse, pero el margen siempre estuvo en uno o dos goles. Llegaron al descanso 13-14 para los zumaiarras.

Tras el paso por vestuarios, la tendencia del encuentro se mantuvo. A falta de cinco minutos para el final, 23-23 en el luminoso gracias a Julen García, artífice de los siguientes dos goles que le valieron al equipo para determinar el reparto de puntos. Y también a la parada en los últimos instantes del portero Haritz Mayorga, quien detuvo el tiro bajo que pudo haber acabado en la primera derrota de este nuevo curso en Primera Nacional.

Aunque el equipo «no perdió la ambición» y «se amoldó a la nueva situación», debe mejorar sus registros de cara a gol

Como apunta el entrenador urdiña, el Tolosa Eskubaloia «no perdió la ambición y lo que podía haber ganado cualquiera de los dos quedó en empate. El equipo se amoldó a la nueva situación y cubrió las bajas», apunta Nogués. Sin embargo, detecta que sus jugadores tendrán que trabajar el ataque: «La defensa funcionó bien pero acusamos los problemas en la parte de arriba. Tuvimos buenas opciones, el portero visitante estuvo muy bien, pero faltó acierto de cara a portería», detalla.

La estadística ofrecida por la federación marca 25/44 lanzamientos anotados, un 56%, de ellos 3/6, la mitad, desde los siete metros. «Los penaltis son opciones claras de gol y fallamos tres. En un partido que terminas en empate es la primera clave directa que reforzar», indica. Con lo cual, los entrenamientos se centrarán en las acciones individuales para más adelante perfeccionar el juego táctico. El siguiente encuentro será contra Beti Onak, el sábado a las 18.00 horas. Tocará desplazamiento a Burlada, en el siempre complicado territorio navarro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  2. 2 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  3. 3 Sigue cortado un carril de la AP-8 en Usurbil al perder ayer un camión la casa prefabricada que llevaba de carga
  4. 4 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  5. 5 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  6. 6

    La operación militar israelí convierte Gaza City en un infierno de encarnizados combates mientras la población huye aterrorizada
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  9. 9

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»
  10. 10 Una localidad de Gipuzkoa advierte por carta a sus vecinos por tirar bolsas de basura al río: «Puede suponer sanciones de más de 600 euros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Empate «complicado» para el Tolosa Eskubaloia en el arranque de temporada (25-25)

Empate «complicado» para el Tolosa Eskubaloia en el arranque de temporada (25-25)