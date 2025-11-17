EAJ-PNV propone 15 medidas para los presupuestos con un coste de 426.000 euros

El Pleno donde se debatirán los presupuestos municipales para el próximo año se celebrará a finales de diciembre, pero el principal grupo de la ... oposición, EAJ-PNV, acaba ya de dar a conocer 15 propuestas concretas que, en opinión del portavoz del grupo, Xarles Iturbe, constituyen una «aportación para mejorar el proyecto de Cuentas».

Se trata de ideas que abarcan diferentes ámbitos de trabajo, y que supondrían una aportación de 426.000 euros, lo que equivaldría, según los jeltzales, «a un 1% del total del proyecto de presupuetos del Gobierno municipal».

Dos de las propuestas tienen que ver con el entorno de Santa Clara. Para toda la zona, incluyendo el Prado Pequeño, EAJ-PNV plantea un estudio en profundidad, valorando la posibilidad de construir un nuevo aparcamiento (en especial, de cara a los vecinos de la Parte Vieja); una solución a los problemas de accesibilidad de la calle Santa Clara (convivencia peatonal, ciclista, transporte público y coche), decidir la ubicación de la estación de bus y abordar la propia regeneración del proyecto de Zumardi Txiki. En resumen, un estudio en profundidad que analice toda la zona.

La otra propuesta sobre este área plantea la realización de un estudio previo de la afección de las obras al tráfico urbano por el derribo del puente Nuevo, «a fin de poder gestionar de la forma más adecuada las dificultades que se van a presentar a lo largo de los meses en los que las obras estén en marcha».

En relación a los aparcamientos, el principal grupo de la oposición plantea realizar un planeamiento municipal para las plazas de aparcamiento vacías en los parkings subterráneos, poniéndolas a disposición de la ciudadanía, «siguiendo la línea de trabajo y planteamiento que desarrollamos desde el anterior gobierno municipal», aseguran.

Los jeltzales proponen, asimismo, la puesta en marcha de 'bonos feria' para jóvenes tolosarras, concretamente para menores de 40 años. El Ayuntamiento pondría a su disposición bonos de 10 euros, y les daría para consumir en la feria tanto como lo que hubieran gastado.

Teniendo en cuenta que el Gobierno municipal se comprometió a ceder al 100% el terreno que necesita el departamento de Salud para construir el hospital público, EAJ-PNV solicita la consignación presupuestaria de la partida destinada a la adquisición de las dos parcelas pendientes. En el caso del aparcamiento de camiones situado en el lugar donde se construirá el hospital público, propone realizar un estudio sobre el posible emplazamiento que lo sustituya.

Los jeltzales plantean incluir en los presupuestos un servicio de asesoramiento sobre el proyecto de museo del montañismo. El objetivo de esta asesoría sería servir de acompañamiento en el enfoque arquitectónico (edificio Arkaute de Larramendi), en el análisis de conservación patrimonial, en la viabilidad económica del proyecto y en la obtención de subvenciones de otras instituciones.

Desde EAJ-PNV apuestan por una aplicación que a través de una herramienta útil y sencilla, permita compartir coche en los desplazamientos diarios al trabajo, a la universidad u otros destinos. También propone poner en marcha una campaña general de bonos a lo largo del próximo año en colaboración con la asociación Tolosa&Co.

Aprovechando que la técnica de Vivienda contará con apoyo administrativo y de mantenimiento para las viviendas de propiedad municipal, EAJ-PNV considera oportuno acercar su actividad laboral a la ciudadanía «para facilitar su información y aprovechamiento de los medios a disposición de la gente en materia de vivienda».

En la anterior licitación para la gestión de las instalaciones polideportivas, las dos empresas concurrentes presentaron como mejoras potenciales en sus propuestas la posibilidad de colocar placas fotovoltaicas en el tejado de las intalaciones. Con el fin de dar pasos en este sentido, EAJ-PNV plantea una instalación de 100 kW «para continuar con la apuesta que se puso en marcha la pasada legislatura».

La contratatación de un profesor para acompañar en el aprendizaje del euskera a niños migrantes, el aumento de la subvención al CIT, el diseño de un programa para combatir la soledad no deseada, o la promoción de un concurso que sirva de revulsivo a los hábitos de escritura, serían otras de las propuestas.