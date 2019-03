El División de Honor recorta posiciones y no pierde la esperanza El Tolosa espera seguir marcando goles como éste en Berazubi. / IÑIGO ROYO El Euskal Liga Femenino cede un punto en un campo difícil pero sigue en el liderato y aspira al título de liga J. GOÑI TOLOSA. Martes, 19 marzo 2019, 00:16

Qué encomiable actitud está teniendo esta temporada el Tolosa CF de División de Honor Regional. Tiene muy difícil quedar entre los dos primeros, pero ahí sigue afianzando su tercera posición partido a partido -que este podría valer para el play off-, intentando acercarse a Eibar y Anaitasuna, que esta jornada por fin cedieron. El triunfo urdiña en Deba recorta algo la diferencia, aunque siguen estando lejos, a nueve puntos.

El Tolosa CF gestionó muy bien el encuentro ante el Amaikak Bat. Supo sufrir en la primera mitad cuando los locales crearon peligro y tuvieron varios saques de esquina a su favor. «Estuvimos defensivamente contundentes», asegura el entrenador, Ander Avellaneda. En la segunda, estaba claro que los de Deba iban a arriesgar, porque tenían que recortar distancias con el Tolosa CF. El conjunto urdiña se apovechó de ello y, amparado también en una gran actuación del portero Kepa, logró marcar dos goles y pudo incluso ampliar la cuenta a su favor.

Honor Regional Amaikak-Tolosa, 0-2 Euskal Liga Fem Pauldarrak-Tolosa, 1-1 Preferente Mundarro-Tolosa, 2-1 Juvenil Nac Tolosa-Arenas, 2-0 1 Juvenil Tolosa-San Pedro, 0-0 Liga Vasca Cad Real Soc.-Tolosa, 3-3 Cadete Honor Tolosa-Lagun, 0-2 1 Cadete Tolosa-Aloña, 0-3 Infantil Honor Amaikak-Tolosa, 1-2 Infantil Txiki Bergara-Tolosa 2-3 Honor Reg fem. Tolosa-R.Sociedad, 1-7 Cadete Honor fem Urola-Tolosa, 1-1 Infantil H fem Hernani-Tolosa, 0-8 1 Infantil fem. Luberri-Tolosa, 0-1

Con este triunfo, el Tolosa CF prácticamente ha asegurado el tercer puesto. Es casi como un segundo, teniendo en cuenta que el Eibar difícilmente podrá ascender. «Quedan todavía jornadas y estamos a nueve puntos. Vamos a seguir luchando hasta el final», enfatiza el míster urdiña.

Con respecto al Euskal Liga Fermanino, empató (1-1) ante un rival difícil como el Pauldarrak, único equipo que le ha ganado hasta ahora. En un campo estrecho, al Tolosa CF le costó circular el balón, las rivales estaban encima y no les dejaban espacio. El punto fuerte de las de Barakaldo eran las acciones a balón parado. Así lograron el gol y se fueron con ventaja al descanso. Las urdiñas no conseguían acercarse con claridad al área rival. En la segunda parte, cambiaron de sistema y se pusieron con tres atrás. Lograron el empate cuando Ainhoa Garikano logró irse de su rival por la banda y sacó un centro al segundo palo que remató Leire Lopetegi a placer, 1-1. «Es un punto positivo puesto que era un campo y rival difícil», analizan desde el cuerpo técnico. Lo más positivo es que los cinco partidos que quedan, las tolosarras van a depender de sí mismas para lograr el ascenso. El Anaitasuna es el próximo rival. Un campo estrecho y difícil, pero no se puede fallar.