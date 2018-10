El División de Honor y el Euskal Liga, a por la victoria para afianzarse en los puestos altos

El Tolosa CF de División de Honor Regional y el Euskal Liga Femenino buscan hoy sendas victorias que les catapulten a los puestos más altos de la tabla. Los de Ander Avellaneda llevan una racha inmaculada de buen juego y resultados. Aspiran a lograr su cuarta victoria consecutiva, toda una hazaña. Hoy juegan en Zubieta (17.00), frente al Deusto Donostia, que entrena el exjugador de la Real Lopez Rekarte. Las dimensiones del campo le pueden ir muy bien al tipo de juego que despliega el conjunto urdiña.

En cuanto al Euskal Liga femenina, juega hoy en Usabal frente al Betiko Neskak de Erandio (17.30 horas). Las urdiñas no pasaron del empate en su visita al campo del Bizkerre y no pueden fallar más. Tuvieron ocasiones, pero no supieron aprovecharlas. En las últimas jornadas les está costando meter goles y, al contrario, los encajan con facilidad. Marcó Irene Etxaburua. El empate fue inmerecido por la falta de acierto. El Betiko Neskak, rival de hoy, es un equipo vizcaíno duro de roer. Pero las tolosarras no pueden dejar escapar la victoria teniendo en cuenta que los próximos rivales son el Arratia y el Pauldarrak, primero y segundo de la clasificación.

Resultados de la cantera

Victoria para el Juvenil Nacional masculino ante el Alavés por 2-3. Se adelantó 0-2 antes del descanso pero un 'arreón' local igualó el marcador para el minuto 6 de la segunda parte. No fue hasta al minuto 93 que el filial urdiña logró el gol de la victoria, en una prolongación exagerada que llegó hasta el minuto 98. Para las próximas jornadas, vienen partidos a priori asequibles contra rivales del fondo de la tabla: Zarautz, hoy sábado en Berazubi (16.30), y visita al Sanse. Una muy buena oportunidad para asentarse en la tabla.

Por otro lado, mal partido del Cadete Liga Vasca. Espesos ante un Santutxu que no fue más que los locales, pero que demostró dominar a balón parado. Una pena, después del buen punto que se trajeron de Lezama; y antes de otra salida difícil, como lo es la visita al Alavés.

Y esta jornada debutaron los equipos de 1ª Infantil. En competición femenina paseo en el derby ante el Danena, 9-0. Mientras que en masculina, se enfrentaban los equipos A y B, entre ellos. Más que un derby era un partido de hermanamiento, que terminó terminan estas cosas, con empate, 2-2.

Partidos de casa

En Juvenil Nacional,Tolosa-Zarautz (16.30); en Infantil Honor, Tolosa-Lazkao (9.00); en Cadete Honor, Tolosa-Amaikak (10.30); en Primera Juvenil, Tolosa-Intxurre (12.30); en División Honor Femenino, Tolosa-Goierri (15.30); en Euskal Liga, Tolosa-Betiko Neskak (17.30); y en Primera Cadete, Tolosa-Idiazabal (10, mañana).