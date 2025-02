Discriminación por edad

JESÚS MARI PENILLA. Leía el viernes en esta crónica local «El mercado extraordinario de mañana se celebrará en el Tinglado y en el Beotibar», pues, una alegría, oye. Pero, más adelante decía que «las personas mayores de 70 años no podrán acceder a ninguno de ... los dos recintos, al ser un grupo de riesgo». Increíble. «Eroski, sí, a la plaza pública, no. ¿Y las embarazadas? Esto de discriminar a la ciudadanía en función de la edad es éticamente criticable, estéticamente muy feo y pienso que jurídicamente ilegal. Macron ha intentado hacer esto en Francia para la desescalada, y el clamor popular le ha hecho recular. ¡Hombre!, en el país de la «Liberté, Égalité, Fraternité»...

Por lo tanto, a mi amiga alcaldesa, en esto mal. Bien, muy bien, sin embargo, la llamada de hace algunos días ofreciéndonos la ayuda en nuestra soledad o para nuestras necesidades de avituallamiento.

Yo, la última compra de sábado a nuestros baserritarras la hice el día 14 de marzo en la Plaza Verdura, y desde aquel domingo no he vuelto a salir para nada. No necesito un policía en mi vida, como Mariano.

Por eso mismo, no entiendo como acabo de recoger en el buzón una invitación que la alcaldesa y el Topic me hacen para que pase a recoger la entrada antes del día 30 de abril, para una visita al Museo Topic con motivo del décimo aniversario. Como soy una persona responsable, no acudiré a recogerla.

Lo siento, pero yo y mucha gente de mi edad somos muy sensibles cuando nos limitan nuestras libertades, porque nuestra generación luchó mucho para lograrlas. Y a mí personalmente, me gusta la coherencia. No entiendo: verdura no, Topic sí.