«Ha sido muy difícil encontrar a personas que quisieran hablar»

Ura Iturralde viajó en octubre a Irán para realizar su próximo trabajo documental, que se ha materializado en la muestra fotográfica 'El Irán escondido' que permanecerá en el Árbol de Gernika hasta septiembre. Se trata de una selección de fotografías de un reportaje que retrata la realidad que vive el colectivo LGTBI en Irán, en este caso centrado en jóvenes de entre 19 y 25 años de edad, que refleja la situación de clandestinidad en la que viven.

Actualmente fotógrafa independiente, Iturralde estudió fotografía en Madrid y se ha especializado en documentales y fotografía de viajes publicando sus trabajos en varias revistas como 'Interviú', '7K', '7 Haizetara', 'Vice España', 'Vice UK' o 'Al Jazeera'. Entre otros premios, el año pasado ganó el festival BAFFEST como mejor fotógrafa emergente del País Vasco.

Se llevarán a cabo dos visitas guiadas guiadas, el 12 de julio y el 6 de septiembre a las 19.00 horas, donde Iturralde explicará las fotografías. La fotógrafa no duda en que volverá a Irán; afirma que cuenta con material motivación para continuar con este trabajo.

-En muchos países, todavía, la homosexualidad se castiga con pena de muerte... ¿Por qué le ha llamado especialmente la atención Irán?

-En su día, no me acuerdo exactamente en qué artículo, leí que después de Tailandia Irán es el país con más operaciones de reasignación de sexo del mundo, y que la transexualidad es legal, lo que me llamó mucho la atención. Que la homosexualidad puede llegar a ser castigada con la pena capital en según qué casos ya lo sabía. Según aquel artículo que aseguraba que incluso el gobierno pagaba parte de la operación, el país parecía ser el paraíso para las personas transexuales. No me lo creí, y decidí viajar para investigar el tema. Pude comprobar que la realidad en la república islámica es bien distinta. La transexualidad se trata como una enfermedad y las personas transexuales están obligadas a operarse para ser aceptadas por la sociedad. Muchas de ellas, en cambio, se oponen a esta ley, es el caso de varios de los jóvenes que han participado en este proyecto.

-¿Cuándo viajó y por cuánto tiempo?

-Viajé a Irán en octubre de 2018 durante 25 días aproximadamente, no tuve la oportunidad de moverme de Teherán ya que es la ciudad más liberal. La comunidad LGTBI del país se concentra generalmente en la capital puesto que es donde más libre se siente.

-¿Cuál ha sido el perfil de las personas retratadas?

-Son jóvenes transexuales y homosexuales de 19 a 25 de edad, y ha sido una experiencia maravillosa, desde el principio me aceptaron como una más. A pesar de sus miedos siempre se mostraron muy interesados en participar en el proyecto y contar con valentía sus historias, ya que en su país natal ni siquiera pueden protestar, serían encarcelados. A día de hoy seguimos hablando, se han conocido entre ellos y se sienten muy orgullosos de nuestro trabajo, cosa que me hace muy feliz porque no ha sido nada fácil.

-¿Ha sido fácil acceder a ese lado 'escondido' en este país?

-Ha sido muy difícil encontrar a personas que quisieran hablar, tienen mucho miedo. Trabajamos siempre a escondidas; en Irán hay una policía de la moral a pie de calle que lo controla prácticamente todo. Si hubieran sabido lo que estábamos haciendo, mis amigos probablemente hubieran sido encarcelados y yo deportada, todo ello en el mejor de los casos. Durante la realización de este reportaje perdimos a nuestro amigo Medhri, era homosexual, no pudo con la presión, y a sus 22 años se quitó la vida. Este proyecto y todos los posteriores que realizaremos en equipo se lo dedicamos a él y a toda la comunidad LGTBI iraní que sigue luchando por su libertad.

-¿Cómo es la comunidad LGTBIQ iraní?

-No existe una comunidad LGTBI iraní como tal. No existen asociaciones, ni ONGs que los apoyen, sería ilegal. Sí que existen grupos privados de Telegram e Instagram, así es como contactan entre ellos. Siempre con la máxima discreción posible. Las personas gays, por ejemplo, utilizan la aplicación mundial Hornet para conocerse y quedar.

-La transexualidad es legal, pero la homosexualidad tiene pena capital...

-Sinceramente, hay muchas leyes del país que nunca llegaré a entender. Por ejemplo, hay una contradicción que me llamó mucho la atención. Sabiendo que la homosexualidad puede llegar a ser pena capital, Teherán cuenta con un parque situado en el centro de la ciudad llamado Daneshjoo Park, donde muchos gays se reúnen para ligar. La policía lo sabe, la policía custodia el parque, creo que es una manera de tenerlos controlados. En 2007 el presidente iraní Mahmud Ahmadineyad aseguraba que en la República de Irán la homosexualidad no existe, que es un fenómeno de Occidente con el que ellos no cuentan. El país me tiene fascinada, la verdad, está claro que me queda mucho que aprender. Hay muchas cosas que no me encajan.

-¿Qué conclusiones saca?

-Tarde o temprano Irán va a cambiar, algo va a pasar, la situación cada día va empeorando. Veo a los iraníes cada vez más enfadados con las políticas extremas de su gobierno, a esto tenemos que añadir las sanciones de EEUU... Están viviendo una situación verdaderamente difícil. Sigo todas las noticias, hablo con mis amigos, no me gustaría perderme ni un sólo capítulo. Tengo la esperanza de poder volver próximamente y vivirlo con ellos en primera persona.