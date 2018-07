Diez años de Tolosa Kantari Tolosa Kantari cumple una década de historia cantando en la calle y cada vez son más los ciudadanos que se animan a formar parte. / IÑIGO ROYO La iniciativa popular celebra su décimo aniversario y ya son 150 los tolosarras que salen a cantar por las calles ELENE ARANDIA TOLOSA. Sábado, 21 julio 2018, 00:53

Desde aquel sábado 28 de junio de 2008, no ha habido fin de mes que no haya salido a las calles. En el recorrido habitual de Tolosa Kantari no deja de sumarse gente, hay quienes, incluso, los esperan a la altura del Tinglado. Si algo caracteriza a esta agrupación es la fidelidad de sus miembros y el crecimiento que ha experimentado con el paso del tiempo.

Esta iniciativa popular acaba de celebrar su décimo aniversario. Al margen de cualquier asociación e ideología y abierta a todas las personas interesadas en pasar un rato agradable cantando, el grupo se estrenó en los Sanjuanes de hace una década, con el objetivo de recuperar viejas y conocidas canciones e impulsar parte de la cultura vasca.

Desde junio de 2008 La iniciativa Tolosa Kantari comenzó a materializarse en los Sanjuanes de hace diez años. Aunque en un principio comenzó con 50 personas, con el paso del tiempo ha conseguido atraer a 150 cantores. Siguientes citas El sábado, 28 de julio, y el 25 de agosto. Nuevas incorporaciones Bajo la batuta de Arantxa Yugueros, Evaristo Elduaien pasará el testigo a Irati Hartsuaga y Leire Urdanibia para acompañar las voces con los instrumentos.

Su origen, en cambio, nos remonta al barrio de Amaroz, donde empezó a reunirse un grupo de vecinos para cantar canciones populares en euskera. Vista su aceptación, decidieron 'bajar' a Tolosa, para lo que contaron con la colaboración de la sociedad Lizardi, Iñaki Letamendia y la banda de txistularis para estar más acompañados, y Joakin Artetxe dirigió las voces.

En los últimos ocho años, la batuta de Tolosa Kantari ha estado en manos de Arantxa Yugueros y Evaristo Elduaien ha acompañado a las voces con su acordeón. Esta vez, en cambio, Elduaien pasará su testigo a dos tolosarras, ya que ha decidido retirarse.

«Futuro asegurado»

En la cita de junio, la agrupación le ofreció un cálido homenaje. «He participado en Tolosa Kantari desde el primer día y seguiré, aunque cantando. Me siento orgulloso al ver cómo ha crecido la iniciativa y saber que el futuro está segurado con Irati Hartsuaga y Leire Urdanibia, quienes llevan muchos años con nosotros y han adquirido un compromiso con el grupo», cuenta Elduaien.

En el calendario, además de todos los últimos sábados de cada mes, este año no ha faltado tampoco el 2 de junio, día en el que Tolosa Kantari vistió su pañuelo azul y, cuadernillo en mano, se dirigió a Iruñea para participar en la iniciativa Euskal Herrian Kantuz.

Después de 120 jornadas, donde han contado con agrupaciones como Udaberri, la txaranga de Bonberenea, dulzaineros, trikitilaris o txistularis, Tolosa Kantari acaba de celebrar su décimo aniversario, y mantiene su hoja de ruta por la Parte Vieja de Tolosa. «Las distancias son cortas y las calles aportan una sonoridad especial. Sabemos que hay quien viene de Donostia y Zarautz por el ambiente que se crea. En nuestro caso, en septiembre haremos una nueva salida, esta vez, a Zarautz», adelanta Elduaien.

140, todo un cancionero

A pesar de su reto de atraer también a las nuevas generaciones, los portavoces calculan que son capaces de reunir una media de 150 personas durante una mañana, y recuerdan que han llegado a juntarse incluso 230 personas: «al paso por el Tinglado, la gente que está en el mercado y alrededores se acerca y fácilmente nos reunimos 300 cantores», añade Elduaien.

El grupo comenzó a ensayar dos veces por semana, ya que la gente, afirma, «se quedaba con ganas de más». Y en su camino, con un repertorio de canciones populares en euskera, cuentan con más de 140 piezas. Atrás quedaron, aseguran, las fotocopias que repartían al principio. Actualmente, cuentan con la segunda edición de un cuadernillo de letras que, en su primer día, consiguió vender 600 ejemplares. «Nuestro primer reto fue crear un cuaderno con un repertorio de canciones, en cuya financiación nos ayudaron las sociedades gastronómicas de Tolosa. Compraron varios ejemplares y así pudimos financiar los gastos de imprenta», dicen.

Los cuadernillos están a la venta en la cafetería Xirimiri, así como en las salidas mensuales de la iniciativa, al precio de cinco euros. La próxima salida será el 28, a las doce en Tontokale.