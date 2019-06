DÍAS DE VINO Y ROSAS Posiblemente, sanbartolomés de 1965. Ya me dirás quién es el aizkolari. / URKOLA JAVIER ZURUTUZA Jueves, 6 junio 2019, 00:26

Qué rápido va todo. Ya nos hemos comido casi medio año. Y cuando ya creíamos que había llegado el verano, nos aparece el afamado 40 de mayo. Pero ¿verdad que ya se disfruta de ese perfume de verano? No me digas que el sábado, cuando pasaste por el zerkausi, y te llegó el perfume que salía de las parrillas... ¿no te llevó la imaginación al Xixario de Orio? Un año más, hay que felicitarles a los del Txinparta, sobre todo por esa peculiar cena del maridaje tan peculiar entre el besugo y la sidra. ¿Sabías que el besugo es hermafrodita?¿Que se cotiza más el besugo femenino? Txinpartistas, la cena estuvo fantástica. Todo perfecto. El aire acondicionado..., es otro tema.

PD 1. Esta semana me ha pasado algo inédito. He dudado con lo que he escrito. ¿Será conveniente hablar de Ibarra hoy? Quizás, he pensado, sirva para relajar algo ese ambiente de tristeza que hay en el pueblo. Tengo amigos de Ibarra. Y colaboradores de mi crónica. Hace unos días, Joxe Mari Urkola me regaló una foto. «Está tu aita». Es de 1965. Fiestas de San Bartolomé, posiblemente. «A ver si te enteras quién es el aizkolari». La foto es magnífica, tiene historia. A la izquierda está el inolvidable fotógrafo Gerardo Alvarez. Detrás de él se ve el humilde kiosko para los músicos, junto al Zubiaurre. El inolvidable frontón pequeño. Reconozco a Sabino Malcorra. Puede que Iñaki Linazasoro arriba a la derecha. Hay dos txapelaundis, quizás remeros. Está mi aita. Y lo curioso es que todos se están riendo de algo ajeno al espectáculo. Y es que aquel año hubo dos acontecimientos en la villa piparrera. Uno fue la llegada del nuevo párroco, Don José Antonio Eceiza. La otra sí que fue importante. Los morados de Ibarra ganaron la regata de San Juan.

PD 2. ¿Quién es el aizkolari? He investigado un poco, y me han contado que el ayudante es Pablo Azkue, y que el aizkolari, casi seguro, será su hermano Martín. Los dos del caserío Azkue. Martín debía de ser un auténtico superdotado. Aizkolari, segalari, especialistas en deportes vascos... pero sobre todo, remero. Ganó dos banderas con Ibarra, en el 58 y en el 65. Y una, con Lagunak de Olarrain, cuando tenía 40 años.

Resulta que aquel año de 1971, diez días antes de la regata de San Juan, dos remeros abandonaron el batel de Olarrain. Los de Bentaundi recurrieron a Martin. Aquella regata, aquel año, fue muy polémica. Favorito era el Arco Iris, que había marcado un 7,28 en la primera regata. Su rival, el Veleta. Y llegó el día de San Juan, y alguien echó unos fardos de hierba al río, y en medio de la polémica y el lío, a la chita callando, Lagunak se llevó para Bentaundi la preciada bandera. Ésta es un poco la historia.

PD 3. Y pensar que todo esto comenzó con una investigación sobre unos caseríos de Ibarra que plantaron tabaco. Fueron Etxezarreta, Bizkardi... y también hubo otro en Urkizu, el Muñagorri. Esta historia la tengo que documentar. Cuento con vosotros.

PD 4. También Tolosa está de luto. Se ha ido un gran artista, pero sobre todo una magnífica persona llamada José Luis Longarón. El de 'Pasiego-Enea' fue el impulsor del taller de pintura de Tolosa. Y nos he dejado como legado sus pinturas en la plaza Euskal Herria. Y también fue músico. Sí, amigo Iñigo, que lo dudabas, lo fue. Junto con Iñaki Garmendia, Jesús Mari Ancín e IñakiCaballero, formaron 'Dies Irae', un grupo que fue un adelantado a su tiempo. Hacían música experimental. Un abrazo para su familia y para los Urkixar y Olano de Ibarra.

PD 5. La gente joven, a veces, no conoce la historia del pueblo. «Osaba, me dijo mi sobrina Cristina: El Zumeta se ha convertido en una sociedad. Es de una txaranga que no tenía local». «Hombre, el Kabila, le dije yo». Le conté: «En 1940 se fundó la sociedad deportiva Kabila. Tuvieron la sociedad junto al Sukalde (todavía se ve la reja con la K de Kabila), y después de 40 años de exilio en el Beti Alai, menudo descanso van a coger». Lástima, los amantes de aquel revuelto de sangrecilla, los callos, la lengua, típicos del bar, no podremos disfrutarlos.

Zurutada. ¿Qué sorpresa nos está preparando la Banda para sanjuanes?