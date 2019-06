Días de antesala de San Juan El taller de danza ofrece su espectáculo 'Des-jabetzea?' en el Leidor, actuará Olatz Salvador y habrá Campeonato de Sidras. / IÑIGO ROYO El taller de danza de la casa de cultura presentará mañana su espectáculo de fin de curso 'Des-jabetzea?' en el Leidor E. ARANDIA TOLOSA. Viernes, 14 junio 2019, 00:22

Se acercan las fiestas locales, y el programa comienza a desgranar los próximos días las citas culturales -la mayoría tradicionales- que ha programado el municipio en torno a San Juan.

El ballet y la danza invitan al público a su festival de fin de curso mañana en el Leidor. A partir de las 18.00 horas presentarán su nueva propuesta, de nombre 'Des-jabetzea?', una reflexión a través de la danza y el ballet clásico sobre la normalización de la violencia en la sociead. «Muchas veces no somos conscientes, pero aunque estemos en contra de la violencia, en el día a día, en ocasiones, y según la situación, perdemos los papeles y reaccionamos de manera no normal. El título hace referencia, precisamente a si realmente somos conscientes de ello. No es cuestión de dramatizar, sino de reflejar el camino que estamos tomando. Se plantean momentos y situaciones reales trabajando temas como el 'bullying', las relaciones entre los jóvenes, también entre los adultos... Pero, el humor también tendrá su presencia en ciertos momentos. Trabajar estos conceptos a través de coreografías ha tenido su complejidad, ya que muchas veces tan son muy abstractos, pero hemos visto que son muy sensibles y son conscientes de las cosas», cuenta Katixa Perea, coordinadora del taller de danza.

Mañana, sábado 09.00 Campeonato de padel (Gainditzen Elkartea) en el estadio Berazubi. 09.00 Campeonato de balonmano en Usabal. 09.00 Campeonato de baloncesto 3x3. 09.00 - 19.00 Memorial de fútbol Urtzi en Berazubi. 17.30 Kirol giro: piraguas y paddel surf 12.00 Inauguración de exposición de Targazki en Aranburu. 17.00 Espectáculo infantill en la Alhóndiga, 'Kiki, Koko eta Moko Tururututu pailazo bihurtu e hinchables. 17.30 Kirol giro: piraguas y paddel surf. 18.00 Espectáculo del taller de danza 'Des-jabetzea?' en el Leidor. 19.00 Campeonato de Sidras en la plaza Verdura. Domingo, 16 junio Mañana Carreras de montaña T3T (09.00), T2T (09.30) y Gazte (09.45) 10.00 Fiesta de fin de temporada del Tolosa CF en Usabal. 11.00 y 18.30 Parque de juegos infantiles en la plaza de la Alhóndiga. 11.00 Exhibibión ecuestre en la plaza de toros. 18.30 Exhibición de deporte rural en el Triángulo. 20.00 Concierto de Olatz Salvador en la plaza Nueva.

El espectáculo reunirá a un total de 150 alumnas y alumnos, y las últimas entradas estarán a la venta en la taquilla del Leidor, al precio de tres euros.

El fin de semana contará también con el tradicional y exitoso Campeonato de Sidras San Juan en la plaza Verdura, a partir de las 19.00 horas, organizado por la sociedad Batasuna, donde se presentarán 20 sidrerías de Tolosaldea, Hernani, Astigarraga, Álava, Donostia, Andoain y Urnieta. En el transcurso de la prueba, los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de bacalao, chorizo a la sidra y sidra.

Entre otras propuestas culturales citadas en la ficha, el deporte protagonizará también las próximas jornadas. Una de las actividades destacables serán las carreras de montaña del domingo, T3T, T2T y Gazte, donde se darán cita 800 corredores en tres pruebas. La V Edición de la prueba T3T será la primera a las 09.00 horas desde el Triángulo, seguida de la tercera edición de la T2T (09.30) y la novedad de este año, la Gazte (09.45).

Tolosaldeko Hiru Tontorrak (T3T) será este año Campeonato de Euskal Herria de carreras en línea. Con una participación de 400 corredores, comprende el ascenso a las tres cimas más emblemáticas de Tolosaldea -Hernio, Uzturre y Erroizpe-, con 43 kilómetros y una pendiente de 2.800 metros de desnivel positivo.

La prueba T2T, por su parte, reunirá a un total de 350 participantes, de los cuales casi 100 serán mujeres. Esta modalidad comprende las cimas de Uzturre y Erroizpe, con un recorrido de 24,6 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo, y en los últimos años ha alcanzado un gran número de adeptos.

La carrera Gazte, por último, llegará a un total de 50 jóvenes de 15-17 años (cadetes) y de 18-10 años (júnior), con un recorrido de 12,7 kilómetros y una pendiente de 800 metros de desnivel positivo.