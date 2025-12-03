Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Día del Euskera en Tolosa

Juanma Goñi

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:03

La comarca de Tolosaldea ha conmemorado el 'Día del Euskera' a través de un mosaico humano formado con las letras de la frase 'Euskararen etorkizuna jokoan' (el futuro del euskera en juego). Cada municipio ha recreado una de las letras del lema. En Tolosa se ha formado una 'A' con la gente que ha acudido a la plaza Zaharra, en un acto organizado por la asociación Galtzaundi, Uema y el Ayuntamiento de la localidad. Por otro lado, el PNV de Tolosa ha organizado en el palacio Aramburu un recital con poesías de Lizardi y Lauaxeta; una hora de lectura a cargo de miembros de esta formación política. El acto ha incluido también un homenaje al cantautor Antton Valverde.

