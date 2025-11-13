Detenido por un robo con un objeto punzante en un paso subterráneo de Tolosa

La Ertzaintza detuvo ayer a un hombre acusado de asaltar a un viandante el pasado 5 de septiembre cuando caminaba por un subterráneo. La información ... facilitada por la víctima ha permitido la identificación y posterior arresto del autor del robo.

Según ha informado este jueves el Departamento de Seguridad, la víctima es un hombre de 25 años y de origen latinoamericano, que caminaba de regreso a su domicilio cuando fue abordado por un individuo. El asaltante extrajo un objeto punzante, presumiblemente una navaja, y tras amenazarle con ella le ordenó entregarle la mochila y un sobre con dinero que portaba. Posteriormente el ladrón huyó del lugar.

La víctima presentó una denuncia ante la Ertzaintza en la que facilitó una descripción del presunto autor, así como cierta información sobre su posible paradero. Tras realizar la correspondiente investigación, los investigadores consiguieron identificar al presunto asaltante que fue arrestado ayer en un local hostelero de Tolosa. El detenido, de 28 años y de origen magrebí, fue trasladado a la Ertzain-etxea de Oria para realizar las correspondientes diligencias, y una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial.