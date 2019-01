La desnutrición del paciente, a estudio en la Clínica de la Asunción En la imagen, la doctora María Caballero, responsable del estudio en el laboratorio. / DV Varios trabajos estiman que la desnutrición hospitalaria oscila entre el 26,7 y el 50% EL DIARIO VASCO TOLOSA. Jueves, 10 enero 2019, 00:22

La Clínica de la Asunción ha participado en un nuevo estudio sobre desnutrición junto con otros hospitales del estado con el objeto de realizar un cribado nutricional que permita identificar a sujetos en estado de malnutrición o en riesgo nutricional mediante la realización de la analítica CONUT en el momento de su hospitalización. El estudio funcionará en paralelo con otro de mayor alcance sobre desnutrición en Tolosaldea que se promoverá en exclusiva desde la clínica, y que se pondrá en marcha a principios de 2019.

La desnutrición en el ámbito hospitalario «constituye un problema importante por su prevalencia y morbilidad asociados, y, sin embargo, aún sigue pasando desapercibida para la mayor parte de los profesionales y responsables sanitarios». Diversos estudios publicados estiman que la desnutrición hospitalaria oscila entre el 26,7 y el 50%», advierten desde el centro. A su vez, señalan que se trata de una «fuente segura de problemas» que «aumenta la morbimortalidad, incrementa las complicaciones postoperatorias y la prolongación de la estancia hospitalaria con el consiguiente aumento del coste de la asistencia sanitaria».

«Uno de los componentes esenciales de la calidad asistencial supone la vigilancia, mantenimiento y tratamiento del estado nutricional de los pacientes. Desatender el estado nutricional conduce a nuestros pacientes a una situación de riesgo y de inseguridad clínica, por lo que la detección precoz de la desnutrición o riesgo de padecerla son requisitos indispensables para instaurar el tratamiento más adecuado», explica María Caballero, responsable del Laboratorio de Análisis Clínicos del centro y esponsable del estudio. «Numerosas sociedades científicas y organizaciones nacionales e internacionales insisten en la importancia de la detección de la desnutrición con la mayor precocidad posible, de forma que puedan implementarse medidas para evitar sus consecuencias. Osakidetza ha incluido de manera específica esta línea de trabajo en su nueva estrategia de Seguridad del Paciente de Osakidetza 2020», continúa la Dra. Caballero.

La especialista afirma que desde el centro tolosarra consideran «vital sumarnos a esta línea estratégica y por eso ya estamos trabajando en diversas acciones para hacerlo con la mayor eficiencia. No solo nos hemos sumado a este estudio multicéntrico, sino que estamos trabajando en un proyecto de mayor envergadura para conocer el estado nutricional de los pacientes de Tolosaldea, que pondremos en marcha a principios de 2019», dice.

El estudio que se ha puesto en marcha a principios de este mes tendrá una duración total de cuatro meses además de la clínica local participarán el Hospital Universitario San Juan de Alicante, el Hospital Universitario Morales Meseguer, de Murcia y el Hospital de la Serranía de Ronda, Málaga. Durante los siguientes cuatro meses a todos los pacientes que ingresen en la Clínica se les realizará la analítica CONUT, un análisis bioquímico no invasivo que mide variables como el colesterol,los linfocitos y la albúmina. Según explica Caballero, la principal ventaja de CONUT es que al tratarse de un análisis de la composición de la sangre se anticipa a la aparición de los síntomas signos físicos, de manera que se pueden tomar medidas a tiempo, evitando los posibles efectos desfavorables en el curso clínico de los pacientes. «Se trata de una herramienta sencilla, válida, reproducible y rápida, no invasiva que permite detectar pacientes con problemas o futuros problemas. Además, no supone ninguna molestia adicional al paciente, no sólo nos ayuda para el estudio sino que aplicarlo automáticamente a todo el paciente ingresado permite mejorar los índices de seguridad del paciente», concluye la especialista.

El estudio incluirá a todos los pacientes, de cualquier edad y sexo, que ingresen en la Clínica de la Asunción durante los cuatro meses de duración del mismo.