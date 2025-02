«Desnormalizar el maltrato», objetivo del último libro de María Morales

JUANMA GOÑI TOLOSA. Martes, 25 de febrero 2025, 08:15 Comenta Compartir

Cuenta María Morales Carson que su última novela, 'Romper la fila', discurre sobre dos ejes vertebrales. Por un lado, pretende redefinir y desnormalizar el maltrato y, por otro, busca normalizar la homosexualidad y el lesbianismo. Es ya la cuarta novela escrita por la autora tolosarra, la tercera que autopublica, y que acaba de abrir una página web (mariamoralescarson.com), para que todas las personas que lo necesiten se pongan en contacto con ella e incluso puedan adquirir sus libros. También en sus redes sociales y en la librería Edel.

La novela se desarrolla en Centroeuropa en los primeros años de la década de los noventa. Se ha elegido esta época porque ofrecía un contexto temporal donde recuperar los años de libertad y rupturas con el comunismo en la política de Alemania, tras el derribo del Muro de Berlín, en el año 1989.

«Las circunstancias históricas de aquel acontecimiento trajeron consigo un repunte significativo de la homofobia y de la persecución de los inmigrantes. Inmigrantes que resolvían la parcela laboral más dura dentro de la industria germana. La incorporación de los alemanes orientales a la economía fomentó la persecución de los extranjeros y la degradación social y laboral de los foráneos. Un espejo cíclico de la propia historia actual en Alemania, en España y en la mayoría de los países de la Comunidad Europea», explica la novelista tolosarra.

La protagonista del libro es Naret Claveler, una estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid, que emprende un viaje por toda Europa para intentar conocer al actor Harrison Ford durante la promoción de su última película, 'El fugitivo'. Lo que comienza como una disimulada huida tras la ruptura de su última relación amorosa, se convierte en un proceso de descubrimiento personal que le permitirá analizar su situación desde otro enfoque.

Violencia de género

La 'violencia de género' es un tema vertebrador en la novela. «Es brutal hoy en día, y una de las principales causas es que muchas formas de maltrato están normalizadas», dice Morales. Para abordar la cuestión, la escritora ha creado cuatro personajes femeninos. Los diálogos de todas ellas «servirán de flexible y visibilizador escaparate para las distintas formas de maltrato que se sufren en la sociedad en el ámbito de las relaciones sentimentales». Los diálogos entre las protagonistas fomentarán reconciliarse y respetarse como mujeres, además de reconocer y visibilizar sus maltratos sentimentales.

Según María Morales, la invitación a reconocer el maltrato va dirigida hacia todas las personas, y resolverlo no solo a través del respeto, «sino también en la necesidad de acudir a profesionales como método efectivo de resolución». La novelista ha introducido humor y mucho diálogo en esta novela.

La homosexualidad es un tema recurrente en las novelas de María Morales. En 'Romper la fila'obtiene un papel estelar también. «La manipulación que ha sufrido la religión en occidente ha denostado, despreciado y humillado a los que no eligen la heterosexualidad como opción sexual», dice la novelista, periodista de formación, que lleva diez años dedicada a la estritura profesional.

Madrinas y viajes

María Morales viaja mensualmente a distintas localidades y capitales para difundir su trabajo literario–social y divulgando su labor en institutos. Desde hace unos años, utiliza las ponencias documentales de sus libros para contribuir con un aporte pedagógico y literario a los estudiantes de bachillerato.

Las llamadas 'madrinas literarias' son una figura fundamental en la obra de María. En cada salida literaria de la autora, estas madrinas literarias acogen a María en su hogar, permitiéndole acercar sus obras por toda la península. «La ayuda de estas mujeres me briinda la posibilidad de crear vínculos fuertes y duraderos entre autora y lectoras», cuenta la escritora.

El origen de estas 'madrinas' es curioso. En un viaje hacia Madrid en tren, cuando la novelista terminó de hablar a unas adolescentes sobre su primera novela, 'La consciencia del tiempo', otra pasajera que estaba a su lado le dijo: «Yo creo en lo que estás haciendo. Te abro mi casa en Valladolid para que la puedas presentar allí». Desde entonces se han ido uniendo otras mujeres hasta llegar a promocionar todos los libros durante los diez años que lleva la tolosarra en su periplo literario. Se aloja en sus casas y crea una gran complicidad «Esta ayuda contribuye a que me pueda mover geográficamente con cierta libertad y a no ponerle pegas ni a la lejanía, ni a los días de estancia. Si no fuera por ellas, no podría viajar tanto».

María Morales reconoce que el 98% de sus lectoras son mujeres. «Que ellas lean más que los hombres, les convierte en mis lectoras-objetivo. Las mujeres que forman parte de asociaciones de mujeres constituyen personas con una gran inquietud cultural», expone la escritora.

Este febrero María tiene previsto presentar una ponencia documental de su anterior novela, 'La luz de la tormenta' en Paiporta, una de las localidades donde golpeó con más fuerza la Dana. Inaugurará uno de los foros literarios de una imprenta que se ha puesto en marcha en esa localidad.