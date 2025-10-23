Deliciosa cultura para el fin de semana

Vista, gusto, olfato, tacto y oído. No hace falta repasar los cinco sentidos, ya lo harán las propuestas que engloban este fin de semana. ... Aunque ayer el oído se afinó con el pop rock francés de BOPS en Bonberenea, de hoy y hasta el domingo Tolosa acoge en sus principales puntos culturales una compacta variedad de gustos, sobre todo en el Triángulo.

Y es que aunque la compañía Tartean inaugure la agenda cultural esta tarde con su obra de teatro 'Ai, gure juaneteak!' (20.00, Topic), en euskera y basada en las canciones de Mikel Laboa, la feria especial del dulce y la repostería Tolosa Goxua acaparará mañana cuatro de los cinco sentidos en su trigésima edición.

Hoy viernes

Teatro 'Ai, gure juaneteak!' (en euskera), de la compañía Tartean Teatro. Museo Topic, 20.00 horas.

Mañana sábado

Feria especial Goxua, con puestos de mercado de productos dulces y miel, degustaciones y concurso de tartas de manzana y mieles de la comarca. Plaza Triángulo, de 9.00 a 14.00 horas.

Cantata escénica 'Cantania. 50 milioi segundo' (en euskera), del proyecto de coro infantil Korukiri. Teatro Leidor, 18.30 horas.

Teatro 'Birakabareta' (en euskera), de Intujai Teatro. Museo Topic, 19.30 horas.

Concierto Shoegaze, rock and roll, neopsicodelia y groove con Daiistar, grupo tejano. Bonberenea, 22.00 horas.

Domingo, día 26

Certamen coral 35º Gran Premio Europeo de Canto Coral, con cinco coros internacionales. Teatro Leidor, 17.00 horas.

Concierto Folk-pop desde Baztan con el grupo femenino Madame Birrots. 3 taberna, 18.00 horas.

La vista y el tacto, con dulces artesanales, miel de producción propia e ingredientes o productos para repostería artesanal; el gusto, con la galleta Abaraska, y el olfato, con el concurso de tartas de manzana. Para participar no hace falta inscripción previa, basta con llevar el postre entre las 10.00 y las 11.00 a la mesa del jurado. A alguno todavía le dará el oído para escuchar el zumbido de las abejas, pues su producto será la guinda a la jornada. Vuelve a la capital de la comarca el Concurso de Miel de Tolosaldea, que alcanza su vigésimo séptima edición. Será de 9.00 a 14.00 horas, en la citada Plaza del Triángulo.

Para deleitar el oído, mañana por la tarde comenzará la programación del 56º Festival Internacional de Masas Corales. Lo hará con la cantata infantil 'Cantania. 50 milioi segundo' (18.30, Leidor), y bajo la organización de la Federación de Coros de Gipuzkoa y con la colaboración de la Confederación de Coros del País Vasco. Se trata de una divertida cantata catalana traducida al euskera «que nos habla del tiempo que pasamos en el colegio y de las diferentes vivencias y anécdotas que vivimos en todos esos años», explican los responsables. Para ello se contará con los participantes en el proyecto Korukiri, de diversos coros infantiles de Euskal Herria, y acompañamiento instrumental y solistas. Entradas a la venta solo online, en la taquilla virtual del Leidor o en Kutxabank Tickets, por 11 euros.

Quien busque una propuesta que se escuche y se vea a kilómetro cero, los tolosarras de Intujai Teatro ocuparán el museo (19.30, Topic) con una nueva edición de Birakabareta. Un festival de teatro de pequeño formato dirigida a adultos en la que el humor toma especial protagonismo. Los tickets, por 10 euros, están a la venta en la taquilla y en la web del museo.

La noche se cierra con los sonidos shoegaze, rock and roll, neopsicodelia y groove de la banda tejana, desde Austin, de Daiistar (22.00, Bonberenea). Formada una semana antes de que el mundo se confinara por una pandemia, se inspiran en los sonidos de la neopsicodelia de los años 80 y 90 para ofrecer «una mezcla narcótica de ruido y melodía». Presentarán su disco 'Good Time', muy ambiental y con un fuzz reverberante, como ha destacado la crítica. Entradas a la venta por 10 euros, media hora antes de que comience el concierto.

El domingo no habrá descanso y tocará agudizar el oído. La tarde tendrá su apertura con el Gran Premio Europeo de Coros (17.00, Leidor), finalísima de los coros ganadores en los selectos certámenes de esta modalidad de canto. Aunque se celebre cada seis años en diferentes ubicaciones europeas, llega a Tolosa siendo su última edición en 2017, retrasado dos años su recepción provocado por los estragos de la pandemia. Participarán cinco coros: el coro de cámara Imusicapella (Filipinas), el coro Sōla de la Academia Letona de Cultura (Letonia), Los Cantantes de Manila (Filipinas), el coro juvenil Kamēr (Letonia) y el coro infantil The Resonanz (Indonesia). Las entradas están a la venta por 22 euros (adultos) y 14 euros (infantil) en la taquilla del Leidor y en Kutxabank Tickets.

Esta será la previa a lo que se desarrollará la semana que viene, convirtiendo a la localidad en el epicentro del canto coral, en la programación que se extenderá del jueves, día 30, al domingo, 2 de noviembre.

Y cerrando el viaje sensorial, Madame Birrots (18.00, 3 taberna). La plaza del bar que apuesta por la cultura acogerá la propuesta de este quinteto baztandarra de mujeres, folk-pop llegado desde lo rural para reivindicar el feminismo con energía y pasión a los instrumentos. El concierto será gratuito, pero se recomienda acompañarlo con el gusto de una consumición.