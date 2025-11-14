Defensa férrea para neutralizar a Diagne y al Filipenses, clave hoy para el Iruki Take Acoge en Usabal (20.00) al club palentino, colista hambriento de puntos y con el «mejor jugador de la categoría» en sus filas

Kevin Iglesias Tolosa. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

El Iruki Take recibe esta noche la visita del colista Filipenses, equipo que viene a dar mucha guerra a los tolosarras. El duelo de las 20.00 horas en la cancha del polideportivo Usabal tiene todos los alicientes para llenar las gradas. Por un lado, el hecho de que los locales quieren seguir arriba y para ello deben demostrar que la lección contra el Piélagos está asumida, así como aprendida como se vio en Salamanca ante el Carbajosa, con una victoria gracias a una sólida defensa. Es el recurso del que obtener dos puntos más esta noche.

Por otro lado, la presencia de un jugador rival considerado por el entrenador del Iruki Take, Goar Artetxe, como «el mejor jugador de la categoría»: Mamadou Salif Diagne. El pívot senegalés con 2,08 metros de altura es la principal amenaza a la victoria de los tolosarras; promedia 24 puntos y 13 rebotes. Neutralizarle y tener un desempeño positivo en el aro es casi la confirmación de retener los puntos.

Como describe Artetxe, «nosotros tenemos diferentes focos de atención, el peligro puede llegar desde diferentes jugadores, pero en el caso del Filipenses tiene uno o dos muy importantes, con Diagne como el más relevante. Es un jugador interior muy potente, tiene mucha fuerza, rebotea mucho, y los jugadores son conscientes. Tenemos que hacer bien nuestras estrategias, intentar parar esos dos focos, y si lo hacemos bien, seguro que la victoria se queda en Tolosa. Tenemos que parar sí o sí a este jugador».

A pesar de que sabe que los palentinos se presentarán «con algo más de dudas» al estar en una dinámica negativa, reconoce que esta situación les hará arriesgarse. «Vendrán a morder, querrán ganar cuanto antes. No van a estar toda la liga sin ganar, y no queremos ser el primer equipo al que ganen, con lo cual tenemos que estar alerta», señala Artetxe. «Nos tenemos que centrar en nuestra mejora y juego colectivo, que compartamos bien el balón, que busquemos las mejores opciones en ataque, que el esfuerzo en defensa sea solidario», añade el técnico tolosarra.

Una victoria más aliviaría la carga de resultados de cara a diciembre y les mantendría en liza dentro de los puestos de play-off.