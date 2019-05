«Para cuando nos hemos dado cuenta estábamos haciendo un disco» Michel Longarón, Ander Zubillaga, Irene López e Iñigo Asensio en el estudio. Falta Juanjo Falcón. / I. ROYO Presentará su trabajo 'Azken gaua hirian', que cuenta la historia de seis años de viajes a más de 20 países El grupo tolosarra Postal Kolekzionistak debuta el viernes (20.30h) en el Leidor E. ARANDIA TOLOSA. Miércoles, 8 mayo 2019, 00:33

Una canción puede ser digna de postal, y más tras varios viajes de vuelta a casa. Nace una nueva agrupación musical en Tolosa bajo el nombre Postal Kolekzionistak (Coleccionistas de postales), músicos que afirman no coleccionar tarjetas postales pero que se han unido para poner música a las letras y melodías compuestas por Iñigo Asensio. Junto con él, conforman el grupo músicos de una amplia trayectoria como Michel Longarón (Imanol Larzabal, 21 Japonesas o Duncan Dhu) o Juanjo Falcón (Labrit, Manent), y músicos de una nueva generación y con proyección como Ander Zubillaga (Governors) o Irene López, última en integrarse en la banda, quienes debutarán en casa el viernes -Leidor, 20.30 horas- en el concierto de presentación del grupo y de su primer álbum, 'Azken gaua hirian', una nueva aventura musical que tiene su naturaleza en el viaje pero gestado en Tolosa.

Con portada de la artista letona Laura Lizuma, algunos temas son de corte pop, mientras que otros se mueven en el amplio terreno del rock.

Qué Concierto del grupo Postal Kolekzionistak, presentación del nuevo disco 'Azken gaua hirian' Cuándo y dónde El viernes, 10 de mayo, a las 20.30 en el Leidor. Venta de entradas, solo en la taquilla del Leidor en horario de tarde.

El disco cuenta la historia de seis largos años de viajes que ha realizado Iñigo Asensio a más de 20 países. Así, diferentes postales musicales conforman un disco-postal, de momento eléctronico -se puede escuchar en Internet-, pero que tiene una edición limitada de 250 ejemplares que incluirán varias fotografías y postales de estos viajes que se pondrán a la venta el día del concierto.

El nexo de unión de todas ellas «y su sentido», según su autor, es la vuelta a casa. «Siempre me ha gustado mucho viajar, y viajar solo, pero siempre he tenido claro que me gusta viajar para volver a casa. De hecho, las canciones han cogido sentido cuando ya de vuelta he enseñado a estos amigos pequeñas grabaciones hechas con el móvil, letras escritas en servilletas de avión... Cada canción te lleva a algún lugar, algunos son físicos y concretos, otros se intuyen, y otros, en cambio, son imaginarios», explica Asensio, cuyo primer proyecto musical como músico y cantante se remonta a la agrupación Homo Demens.

De la cercanía la unión

Cuentan los miembros que el punto de partida de este nuevo proyecto han sido dos canciones: 'Azken gaua hirian' y 'Hareazko erlojua', temas que son parte de este nuevo álbum y han sido compuestas por Asensio en momentos y lugares distintos, México y Tolosa. En el caso del segundo, hace tres años fue presentado en el certamen solidario Saharari Kantari-Una canción por el Sáhara. La canción fue premiada y los músicos tuvieron la ocasión de visitar los campos de refugiados del Sahara.

En su mente, en cambio, no estaba grabar un disco, pero detrás vinieron otros temas, y tras gabarlas con este grupo de músicos a los que les unen años de amistad y una química natural, finalmente han desembocado en 'Azken gaua hirian'. «No ha sido un proyecto musical al uso, sino una dinámica natural, donde los temas han ido surgiendo y saliendo poco a poco. Lo cierto es que para cuando nos hemos dado cuenta estábamos haciendo un disco. Tampoco es que hayamos ido cociendo las canciones con tiempo y poco a poco, simplemente nos hemos puesto a ello de forma 'discontinua'», señala Michel, a lo que Iñigo añade que «si probablemente tuviera que hablar con cuatro músicos y contratar un estudio para grabar un disco, probablemente no hubiera ocurrido».

Se nota la influencia de cada uno de ellos. Cuenta Asensio que Longaron ha aportado variedad rítmica en las composiciones 'rompiendo' la linealidad entre los temas, mientras que las guitarras de Zubillaga han sido el eje del sonido, que ha dado «colores, carácter y sentido» a los temas. Zubillaga, además, ha producido y mezclado el disco, por lo que su influencia ha sido inevitable. El bajo de Juanjo Falcón también ha ayudado a los músicos a «encontrar su sonido», además de que se presenta con una sólida base rítmica.

El disco se ha grabado en momentos distintos durante un año y medio, «con distintas energías», aunque afirman que las grabaciones se han concentrado estas últimas semanas. El proyecto ha contado con la colaboración de diversos músicos y cantantes, como Xabier Zeberio, Markel Zeberio, Elene Arandia, Lide Hernando y Charlie Atkey. Asimismo, cuenta con un 'bonus track' o canción adicional, 'Bueltan', que reúne a Iker Lauroba, Olatz Salvador, Leire Berasaluze, Elene Arandia y Jon Martín.

Las entradas están a la venta en la taquilla del Leidor al precio de 8,50 euros y habrá opción de comprar entrada y disco por 18 euros.