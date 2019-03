Cultura de montaña y aventura, en la novena edición de Mendi Tour Ramon Olagasti, Aitor Elduaien y Olatz Peon, durante la presentación de la novena edición del festival Mendi Tour. / IÑIGO ROYO Se proyectarán las seis mejores películas de la última edición del Bilbao Mendi Film Festival y las premiadas en el concurso del Ayuntamiento E. ARANDIA TOLOSA. Domingo, 10 marzo 2019, 00:24

Llega la novena edición del festival de cine de montaña y aventura Mendi Tour al cine Leidor, el circuito más veterano de la propuesta Mendi Film. Tolosa ha sido punto clave en en su historia, y el reflejo de ello es la acogida que recibe todos los años; según comunican desde la organización, el año pasado acudieron un total de 1.604 personas durante las tres sesiones, y este año se proyectarán las seis mejores películas de la última edición del Bilbao Mendi Film Festival, celebrado a finales del mes de noviembre.

Entre los títulos se encuentran el Premio del Jurado BMFF 2018 'The Dawn Wall' y la mejor película de deporte y aventura 'The Weight of Water', dos cintas aclamadas y premiadas internacionalmente. 'The Dawn Wall', de los directores Josh Lowell y Peter Mortimer, cuenta que Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson cautivaron al mundo con su esfuerzo por escalar en libre The Dawn Wall; una pared de casi 1000 metros de altura, aparentemente imposible de escalar, situada en El Capitán del Parque Nacional de Yosemite (California).

Mañana, lunes 'Wallmapu' Director: Ben Sturgulewski. 6'. EEUU. 'The Dawn Wall' Directores: Josh Lowell y Peter Mortimer. 100'. Austria. 12 de marzo Proyección concurso de cortometrajes de montaña Premio principal, 'Save the Karnali' del director donostiarra Mikel Sarasola, y mejor obra de la comarca, 'Tsaranoro. Madagaskar. Eskalatzen munduan zehar' de los tolosarras Andoni Arregi e Imanol Amundarain. 'The search for the Wooo' Director: Marten Persiel. 11'. Austria. 'This Mountain Life' Director: Grant Baldwin. 77'. Canadá. 13 de marzo 'Liv Along the Way' Escalada y aventura. Director: Anthony Bonello. 23'. Francia. 'The Weight of Water' Director: Michael Brown. 78'. EEUU. Exposición En el hall del Leidor, sobre el cómic 'Everest Todo un pueblo en la cima': Dibujante Cesar Llaguno y Ramon Olasagasti, escritor del guión. Durante los tres días.

En 'The Weight of Water', el kayaker Erik Weihenmayer hace frente a sus miedos, y a pesar de su ceguera viaja al Grand Canyon para afrontar los rápidos del rio Colorado. Otros de los temas que se trabajarán en las películas serán la escalada, psicobloc, el esquí de montaña o el esquí freeride.

En cuanto a los personajes, figuran estrellas como los escaladores Tommy Caldwell y Kevin Jorgeson en 'The Dawn Wall', el alpinista David Lama y el surfista Kepa Acero en 'The Search for the Wooo', la alpinista Liv Sansoz en 'Liv Along the Way', o el kayakista ciego Erik Weinhenmayer en 'The Weight of Water'.

Junto a los filmes mencionados, el martes, 12 de marzo, se proyectarán los dos cortometrajes ganadores del concurso del Ayuntamiento de Tolosa de obras relacionadas al mundo de la montaña. El premio principal, valorado en 600 euros, se otorgará a 'Save the Karnali', que versa sobre el kayak y Nepal, proyecto del donostiarra Mikel Sarasola, y el mejor corto de creación a nivel comarcal, valorado en 400 euros, será 'Tsaranoro. Madagaskar. Eskalatzen munduan zehar', obra que se sumergerá en el mundo de la escalada y África, fruto del trabajo de los tolosarras Andoni Arregi e Imanol Amundarain.

Durante los tres días que dure el festival, el hall del Leidor acogerá la exposición del making of o sobre cómo se ha elaborado el cómic 'Everest: Todo un pueblo en la cima', obra que ha surgido de la colaboración de Bilbao Mendi Film Festival y la editorial SUA, que ilustra las expediciones vascas al Everest de 1974 y 1980.

El dibujante bilbaíno César Llaguno es el ilustrador de la obra, y el berrobitarra Ramon Olasagasti quien ha realizado el guión y los textos. «Es un trabajo que además del último metro de la ascensión al Everest simboliza el sentimiento de todo un país», añade Olasagasti.

Bono para tres sesiones

Por último, en la jornada del miércoles se dará a conocer los nombres de los jóvenes que participarán este año en una nueva edición de la beca de viaje que cada año ofrece el txoko viajero Antxon Bandrés.

Las sesiones comenzarán a las 19.30 horas, y las entradas se podrán adquirir en la taquilla del Leidor al precio de 5 euros por sesión. Como novedad, esta edición contará con un bono para las tres sesiones al precio de 12 euros.

Las películas se proyectarán en versión original, mayormente en inglés, euskera y un filme será en mapuche, e irán acompañadas de subtítulos en euskera y castellano. También habrá interpretación en lengua de signos.