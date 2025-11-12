Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La artista Pelofuego, con una de las obras de la exposición. Juanfer

Tolosa

Las criaturas antropomórficas de Pelofuego, en Aranburu

La artista tolosarra expone su muestra 'El despertar del reino oculto', donde busca provocar una «reacción emocional»

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:46

Comenta

A Jurema Martín Lemiña, conocida artísticamente como Pelofuego, le gusta «provocar una reacción emocional y personal en el espectador». Este viernes, 14 de noviembre (19. ... 00), inaugura en el palacio Aranburu su exposición 'El despertar del reino oculto', donde muestra seres simbólicos, antropomórficos, que intentan representar la trayectoria interna del ser humano. La artista tolosarra propone un recorrido fascinante a través de sus animales cautivadores y oníricos, que hacen que el espectador salga de la sala lleno de sugerencias y preguntas que no siempre tienen respuestas.

