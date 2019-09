TENGO EL CORAZÓN CONTENTO... 50 aniversario de Poca Tripa. Grabaron un disco, alguien lo oyó en China, y... JAVIER ZURUTUZA Jueves, 26 septiembre 2019, 00:26

Lleno de alegría...», dice la canción, y es que esta semana ha sido especial. El artículo sobre el ciclismo gustó. Y el fin de semana, como siempre, espectacular. Stockaje, mercadillo solidario... juraría que muchos de los peques que llenaron el parque jurásico no lo habían visto nunca. Éxito de los chavales de Tolosala: los Agirre, Garro, Lakunzas... Si fuiste testigo del terrible golpe en la cabeza que se llevó uno de los peques, tranquil@, todo ha quedado en un susto. Y en mitad de la mañana, todo un clásico, una txaranga. ¿Qué pasa en Tolosa? Que siempre hay algo. La familia Esnaola-Ropero celebró su 50 aniversario, y sus amigos los Incansables fueron a pasar el día con ellos. Me fui con ellos en alegre kalejira hasta el Babes. Por cierto, Martín, me alegro de las buenas noticias. ¡Y qué bien se duerme el domingo por la noche si el Tolosa CF y la Real han ganado su partido! Pues eso, que estoy feliz.

PD 1. ¡Cuánto aficionado al ciclismo hay en mi pueblo! Me quedé a gusto. Tengo que dar las gracias a las personas que me echaron un cable: a Arostegieta por su información, a Antxon por la foto de Felice Gimondi que me dejó, por cierto, ¿te fijaste que todo el mundo estaba con corbata? A Txepe Urkola, también a la persona que me confirmó que Querejeta fue el dentista que le hizo la avería a José Pérez Francés... ¡Ah! Que no se me olvide lo que le dijo éste al teniente coronel de la Guardia Civil, que no quería que se suspendiera la vuelta. «Mire, yo he hecho la mili en África, bastante he hecho por su patria!». Polémico siempre el ciclista. No se quedó contento con el tiempo que le dieron en la contrarreloj.

PD 2. Yo he vivido varios momentos inolvidables en el ciclismo. El día que Bahamontes ganó el Tour, estábamos con el aita viendo el torero bombero en la plaza de toros y la gente ovacionó la noticia. Otro momentazo fue el Mundial de ciclocross en Berazubi, y otro, entonces no se veía la TV francesa en el pueblo, lo viví oyendo por la radio cómo Modesto Urrutibeazcoa estuvo a punto de ganar una etapa en el Tour. El pelotón le alcanzó cuando le faltaban 22 metros para llegar a la meta. Pero, sin duda, mi momento único que recordaré siempre, y que he vuelto a ver en Internet, fue cuando en 1995 Abraham Olano ganaba el Mundial de Colombia entrando en meta con la rueda trasera pinchada. Segundo fue Induráin, que hizo un gran trabajo frenando a Pantani. Quizás, a Abraham no se le ha reconocido lo suficiente, pero ahí está su palmarés, a ver quién si quiera lo iguala.

PD 3. Si ha habido una txaranga popular en el pueblo ha sido Poca Tripa. Recuerdo su debut: cuatro músicos de viento y veinte zambombas. Peculiar. Todo empezó cuando grabaron un disco en Bonberenea por su 50 aniversario. En Navidades lo colgaron en Internet, y ¡bingo! Un día reciben una llamada en Bonbero diciendo: «Hola, llamamos desde China, queremos que su canción forme parte de la banda sonora de una superproducción china». Te imaginas, ¿no? «Lo primero que pensamos fue que era una broma», me contó Javi Arricibita. «Pero, la cosa fue adelante. Parte de la película se grabó en Pamplona». Ya se ha estrenado con mucho éxito en China y en EE UU y se titula 'Live Walker 2'. Es de mucha acción. «Con lo que nos dieron por los derechos de autor hicimos una comida», dicen. Quizás, el origen de todo esto está en una gira que hizo la txaranga a Donostia. Estaban en la Parte Vieja y vieron llegar a una comitiva que les llamó la atención. Era una boda china. La charanga les tocó el clásico 'Ya se han casao', y los chinos les saludaron, les gustó... y quién sabe.

PD 3. También la txaranga fue muy deportiva. En 1972 y en 1976 ganaron el campeonato de Ibarra: primero derrotaron al Zazpiak Bat y luego al Beti Zurrutan, a penaltis. Etxeberritxu no olió uno.

Zurutada. Para un chaval del barrio San Ignacio, que pudo ser un gran futbolista y será un gran ciclista, seguro: Unai Iribar, zorionak! Estoy tan contento que voy con un chiste de curas. Dedicado a otro muy popular. «Un cura organiza una excursión a Francia y en la frontera una mujer le pide que esconda debajo de la sotana una radio que acaba de comprar. Eran tiempos en que en la duana te preguntaban ¿algo que declarar? «¿Qué hago?, no puedo mentir», pensó. El guardia le pregunta: «Padre, ¿algo que declarar?», «hijo mío de cintura para arriba nada, pero de cintura para abajo... algo que todavía no he estrenado».