Convocan una reunión para empresas afectadas por las inundaciones de junio

La agencia de desarrollo Tolosaldea Garatzen y la Diputación Foral de Gipuzkoa convocan a las empresas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones de junio a una reunión el próximo miércoles, día 24, a las 12.00 horas en el centro Lehiberri. El ente foral ofrecerá información y datos de interés para las compañías, relacionada con lo acaecido aquella noche del 13 de junio y cómo daño a numerosas empresas de la comarca.

Las personas que estén interesadas en acudir deber inscribirse previamente enviando un correo electrónico a lehierri@tolosaldea.eus.

La Diputación ha trabajado durante estos meses en colaboración con la agencia de desarrollo de la comarca para recopilar la información de la cifra de daños y afectados. En julio, dos semanas después del desastre, tasó la cifra en una cifra que rondaría el millón de euros, tan solo centrado en lo que supondría reparar las carreteras más afectadas, además de que el Consorcio de Compensación de Seguros recibió tres millones de euros en el conjunto de las reclamaciones de más de 220 familias y 81 empresas. Datos que engloban Tolosaldea y parte de Goierri, y que en la reunión del miércoles, día 24, pondrán conocerse más detalles. Asimismo, se podrá tratar de los recursos que tanto desde la administración foral como desde la agencia de desarrollo se vayan a destinar, así como el apoyo que se vaya a ofrecer para paliar las pérdidas ocasionadas derivadas de un fenómeno natural que descargó hasta 112 litros por metro cuadrado.