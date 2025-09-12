Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa

Convocan una reunión para empresas afectadas por las inundaciones de junio

Tolosaldea Garatzen y la Diputación organizan este encuentro en el que se compartirán información y datos de interés sobre el perjuicio de las lluvias

Kevin Iglesias

Tolosa.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:45

La agencia de desarrollo Tolosaldea Garatzen y la Diputación Foral de Gipuzkoa convocan a las empresas afectadas por las fuertes lluvias e inundaciones de junio a una reunión el próximo miércoles, día 24, a las 12.00 horas en el centro Lehiberri. El ente foral ofrecerá información y datos de interés para las compañías, relacionada con lo acaecido aquella noche del 13 de junio y cómo daño a numerosas empresas de la comarca.

Las personas que estén interesadas en acudir deber inscribirse previamente enviando un correo electrónico a lehierri@tolosaldea.eus.

La Diputación ha trabajado durante estos meses en colaboración con la agencia de desarrollo de la comarca para recopilar la información de la cifra de daños y afectados. En julio, dos semanas después del desastre, tasó la cifra en una cifra que rondaría el millón de euros, tan solo centrado en lo que supondría reparar las carreteras más afectadas, además de que el Consorcio de Compensación de Seguros recibió tres millones de euros en el conjunto de las reclamaciones de más de 220 familias y 81 empresas. Datos que engloban Tolosaldea y parte de Goierri, y que en la reunión del miércoles, día 24, pondrán conocerse más detalles. Asimismo, se podrá tratar de los recursos que tanto desde la administración foral como desde la agencia de desarrollo se vayan a destinar, así como el apoyo que se vaya a ofrecer para paliar las pérdidas ocasionadas derivadas de un fenómeno natural que descargó hasta 112 litros por metro cuadrado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre los bulos de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  2. 2 Una comunidad de vecinos de San Sebastián pide una solución urgente a los excrementos de palomas: «Llevamos así 25 años»
  3. 3 Fallece un bañista en la playa de Zarautz
  4. 4

    Las familias vascas podrán disfrutar en 2026 de hasta 20 semanas de permiso retribuido por hijo
  5. 5 La actriz que trabajó con George Clooney y que anuncia su embarazo desde San Sebastián
  6. 6

    La Mari de Chambao: «El cuerpo me dijo basta por el cáncer y las adicciones»
  7. 7 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  8. 8 Le cobran 8,40 euros por una tónica y una manzanilla en San Sebastián: «Viaja un poco y luego te quejas»
  9. 9 Así es la villa más lujosa y cara de la costa de Gipuzkoa, con piscina infinita y vistas incomparables
  10. 10 La Guardia Municipal identifica a 135 personas que duermen en los pabellones abandonados de Herrera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Convocan una reunión para empresas afectadas por las inundaciones de junio