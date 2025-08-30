Continúa abierto el plazo para solicitar subvenciones en materia de vivienda

El Diario Vasco Tolosa. Sábado, 30 de agosto 2025, 21:29 Comenta Compartir

El 20 de septimbre finaliza el plazo para solicitar las subvenciones en materia de vivienda puden tramitarlas antes del 20 de septimbre. Se tratan de las ayudas al pago del alquiler y de las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías y fomento del alquiler social. El Ayuntamiento de Tolosa ha destinado 58.800 euros (20.000 € adicionales en caso de agotarse) a la ayuda para pagar la renta de la vivienda. Dicha ayuda consiste como máximo entre 300 y 350 euros al mes en concurrencia no competitiva. Podrá solicitar la ayuda cualquier persona que esté empadronada en Tolosa al menos desde los tres últimos años, siempre y cuando no tenga casa en propiedad, esté inscrito en Etxebide y no reciba subvenciones de otras entidades.

Por otro lado, el consistorio cuenta con 40.000 euros (en caso de agotarse, la bolsa se completará con 40.000 euros más) para las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías y fomento del alquiler social. Se subvencionarán las obras de reforma fechadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025 y recogidas en el último informe técnico favorable de Alokabide. La ayuda es del 50% del importe de la obra solicitada por Alokabide, con un máximo de 6.000 o de 12.000 euros en el caso de las viviendas de la Parte Vieja.

Las ayudas se podrán realizar de dos formas: en la sede electrónica del ayuntamiento; es decir, en el apartado de trámites de la web, o en UDATE, en la oficina del servicio de atención ciudadana. Para más información, también se podrá contactar con el Departamento de Vivienda, llamando al 010 (sólo si la llamada se realiza desde Tolosa) o al teléfono 943 65 44 66.

Cabe recordar que en mayo se publicó esta convocatoria conjunta de ayudass del Ayuntamiento de Tolosa para este año. Dos de ellos son del área de vivienda, y en su caso, el plazo de solicitudes se ha abierto en la segunda quincena de agosto.