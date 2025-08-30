Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Tolosa

Continúa abierto el plazo para solicitar subvenciones en materia de vivienda

Se tratan de las ayudas al pago del alquiler y la rehabilitación de viviendas vacías y fomento del alquiler social

El Diario Vasco

Tolosa.

Sábado, 30 de agosto 2025, 21:29

El 20 de septimbre finaliza el plazo para solicitar las subvenciones en materia de vivienda puden tramitarlas antes del 20 de septimbre. Se tratan de las ayudas al pago del alquiler y de las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías y fomento del alquiler social. El Ayuntamiento de Tolosa ha destinado 58.800 euros (20.000 € adicionales en caso de agotarse) a la ayuda para pagar la renta de la vivienda. Dicha ayuda consiste como máximo entre 300 y 350 euros al mes en concurrencia no competitiva. Podrá solicitar la ayuda cualquier persona que esté empadronada en Tolosa al menos desde los tres últimos años, siempre y cuando no tenga casa en propiedad, esté inscrito en Etxebide y no reciba subvenciones de otras entidades.

Por otro lado, el consistorio cuenta con 40.000 euros (en caso de agotarse, la bolsa se completará con 40.000 euros más) para las ayudas a la rehabilitación de viviendas vacías y fomento del alquiler social. Se subvencionarán las obras de reforma fechadas entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025 y recogidas en el último informe técnico favorable de Alokabide. La ayuda es del 50% del importe de la obra solicitada por Alokabide, con un máximo de 6.000 o de 12.000 euros en el caso de las viviendas de la Parte Vieja.

Las ayudas se podrán realizar de dos formas: en la sede electrónica del ayuntamiento; es decir, en el apartado de trámites de la web, o en UDATE, en la oficina del servicio de atención ciudadana. Para más información, también se podrá contactar con el Departamento de Vivienda, llamando al 010 (sólo si la llamada se realiza desde Tolosa) o al teléfono 943 65 44 66.

Cabe recordar que en mayo se publicó esta convocatoria conjunta de ayudass del Ayuntamiento de Tolosa para este año. Dos de ellos son del área de vivienda, y en su caso, el plazo de solicitudes se ha abierto en la segunda quincena de agosto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  2. 2 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  3. 3

    Imanol se estrena con derrota por goleada en la primera división saudí
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 «Lo estaban pasando muy mal, se les veía con miedo»
  6. 6

    Iriarte-Enea, asador sin sobresaltos
  7. 7

    La Real ata la compra de Carlos Soler
  8. 8

    Un tribunal de apelaciones de EE UU tumba los aranceles de Trump
  9. 9

    El racismo y la xenofobia están detrás de más de seis de cada diez delitos de odio en Gipuzkoa
  10. 10 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Continúa abierto el plazo para solicitar subvenciones en materia de vivienda