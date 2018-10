Contaminación en cuevas y simas Imágenes de la basura y la contaminación existentes en el interior y alrededores de distintas cuevas y simas de la comarca. Anne Broitman. / AME Y OARGI - MONTAJE IÑIGO ROYO ROYO El grupo de espeleología de Amarozko Mendi Elkartea expone la situación crítica en la que se encuentran las cuevas y simas de Tolosaldea E. ARANDIA TOLOSA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:37

Varias fotografías en las redes sociales desvelaban recientemente el pésimo estado en el que se encuentran varias de las simas y cuevas naturales de la comarca de Tolosaldea. Nos reunimos con el grupo de espeleólogos de Amarozko Mendi Elkartea, conocido como AME, para conocer la otra realidad que esconden no solo el interior, sino también sus alrededores.

La tradición de esta práctica en Tolosa hoy día nos remite a Amarozko Mendi Elkartea. Dentro del grupo de montaña se encuentra un grupo de miembros especializados en la espeleología que surgió hace casi tres años con sede en el Auzo Etxe, quienes actualmente colaboran con Oargi, Aranzadi, Sakon, Akelar y miembros del grupo de espeleología Félix Ugarte.

Entre el deporte y la ciencia, la espeleología nos ayuda a conocer el lado más desconocido de nuestra tierra. Consiste en adentrarse en cuevas y otras cavidades subterráneas naturales, y explorar y estudiar el origen y la formación de las cavernas y las cavidades subterráneas naturales, así como su flora y su fauna, en un entorno adverso donde predomina la oscuridad, la humedad, el agua y el silencio.

El primer y único punto rojo del mapa en Tolosa en estos momentos nos acerca a Usabal a una sima de veinticinco metros de desnivel que se encuentra en las cercanías del polideportivo, que para los mismos espeleólogos ha pasado a llamarse la «sima de los perros». Como su nombre bien indica, en la exploración realizada en la misma hace tres años encontraron además de gran cantidad de basura restos óseos de animales mamíferos, sobre todo, de perros. «Puede que alguno de esos animales cayera por el agujero, claro que ocurren accidentes, pero cuando te encuentras con cadáveres de perros envueltos en bolsas de basura te das cuenta de la realidad. Hay mucha gente que iba a deshacerse de su perro a este agujero», detallan los espeleólogos.

En el barrio de Montezkue se pueden encontrar dos simas más, y el parque Elósegui cuenta con otra cueva que en este caso se ha limpiado.

En el entorno, además de Mendikute en Urkizu, donde ya no hay estalactitas, o la cueva de Sorgin Zulo, otro de los puntos del mapa nos lleva a Bidania, concretamente al Alto de Santutxo, uno de los puntos más críticos actualmente en palabras de los expertos. La pista forestal se encuentra al lado, y las imágenes que acompañan a este artículo hablan por sí mismas. «La gente no es consciente, pero este punto se ha convertido en un auténtico vertedero donde te puedes encontrar prácticamente de todo, y tiene claras consecuencias. Bicicletas, animales, bolsas, medicinas, antibióticos de animales, alambres enteros... En invierno entra todo el agua y arrastra todo lo que ello conlleva. Todo el agua que se recoge llega a parar al manantial de Salubita, entra directamente en el manantial y después sale a diferentes fuentes. Dependiendo de la cantidad del agua; si hay menos agua la contaminación es mayor. La gente está muy confundida, se piensa que las cuevas filtran la contaminación y no es así. Esta no limpia el agua como muchos piensan. Pero es que no solo es el interior de estas cuevas, también son los alrededores», alertan. Además de nosotros, los humanos, dicen que afecta directamente a la fauna pequeña que existe en el interior.

Descontrol

En otro de los puntos, Minas de Basagain en Anoeta, la tala de árboles y la colocación de redes para tapar la entrada a las mismas ha afectado a una colonia de murciélagos, donde solo quedan 20 o 30. «Aunque se traten de terrenos particulares, la administración pública debería haber controlado la situación», opinan.

Desde AME inciden en que no hay esa cultura de saber -«de verdad»- lo que significa contaminar una cueva, y piden una mayor conciencia a la ciudadanía.