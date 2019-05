Concierto de Arimaz en Santa Clara

El próximo domingo, 19 de mayo, la orquesta de cámara Arimaz de Tolosa ofrecerá un concierto junto con el saxofonista donostiarra Guillermo Presa en la iglesia del convento de Santa Clara a partir de las 12.15 horas.

Este concierto se enmarca dentro de la programación de actividades de la iniciativa Musikaria 2019, que organiza la Escuela de Música Eduardo Mocoroa, y cuyo programa fue presentado durante la jornada de ayer.

El repertorio incluirá obras de Aleksandr Glazunov, Astor Piazzolla, Dmitri Shostakóvich, Camille Saint-Saëns y Vittorio Monti.

El solista Guillermo Presa interpretará estas obras con diversos tipos de saxofones, como soprano, alto, tenor y barítono.

Como solista ,Guillermo Presa ha actuado en The Music of What Happens Concert Series y en el London Bask Fest, así como en los Festivales Memmix y Placa Base de Palma de Mallorca.

Su pasión por la música de cámara contemporánea le ha llevado a fundar varios 'ensembles'. En la música orquestal, ha actuado como integrante de la Orquesta Sinfónica del Conservatori Superior de les Illes Balears y la Orquesta Joven del País Vasco (EGO), y actualmente es miembro de la Banda Municipal de Música de Gasteiz.