«Veo muy complicado tener opciones de ascenso en esta temporada»

Jon Azaldegi, en uno de sus últimos partidos como jugador. / ROYO Este sábado empieza una dura temporada para el Redline Mekanika Take, llena de incógnitas pero también de esperanzas por el valor de la cantera Jon Azaldegi Entrenador del primer equipo de basket Redline Mekanika Take J. GOÑI TOLOSA. Miércoles, 3 octubre 2018, 01:02

El primer equipo sénior masculino de baloncesto, el Redline Mekanika Take, inicia este sábado en Durango, ante el Tabirako (19.00), una exigente temporada. El conjunto urdiña viene cargado de novedades, empezando por la del entrenador. El exjugador Jon Azaldegi sustituye a Yon González -toda una institución en el club- al frente del equipo. Se augura una temporada de transición, debido a las bajas y a la incorporación de gente joven con futuro. Todo ello lo analiza el nuevo entrenador urdiña.

-¿Con qué expectativas afronta el club la nueva temporada?

-La temporada que empieza está llena de incognitas. Nuestro mayor objetivo es que los jugadores que vayan a estar este año, disfruten lo máximo, compitiendo lo mejor posible y entrenando al límite de sus posibilidades. Defendemos a toda costa que el hecho de intentar sacar lo mejor de cada jugador no está contrapuesto al hecho de disfrutar entrenando y haciendo lo que nos gusta. Debemos interiorizar esto y ponerlo en práctica.

-Hay bajas importantes pero también incorporaciones de gente joven. Es el sello del club, dar protagonismo a la cantera..

-La base del equipo está compuesta por jugadores del año pasado, pero algunos de los que hacían que el equipo fuera compacto han dejado el equipo. Estamos hablando de gente como Iñaki Amonda, Andoni Elus, Karim Birawi, Ibai Gil... Son bajas muy serias y nos va a costar mucho reemplazarlas. En su lugar, Ekain Conde, Gorka Sorarrain e Iker Merino han entrado en la dinámica del primer equipo. Junto con la ayuda de los jugadores júnior, serán los que ayudarán a los que ya estaban en el equipo.

-¿Cuál es el objetivo deportivo del equipo? ¿Ve factible pelear por el ascenso?

-El objetivo en cuanto a resultados, es totalmente imposible predecirlo. Viendo la grandísima generación júnior que tenemos, vamos a ir trabajando poco a poco con ellos para que dentro de un par de años sean el pilar del equipo. Sin embargo, los jugadores que están jugando los últimos años de baloncesto, no creo que acepten el hecho de no fijar un objetivo deportivo a corto plazo. No lo hemos concretado todavía, pero si te soy sincero, el ascenso lo veo muy complicado a día de hoy.

-Suplir a Yon González es todo un reto... ¿Cómo afronta el trabajo?

-Suplir a Gonzi es imposible. Ha sido el referente del baloncesto masculino en Tolosa en los últimos diez años. Ni sé tanto de baloncesto como él, ni tengo la experiencia que ha ido cogiendo a lo largo de estos años. Por eso, tendré que ofrecer algo distinto al equipo. El reto es dar al equipo algo que les sirva para disfrutar del baloncesto al máximo. Pero tengo claro que compararme con Gonzi sería un gravísimo error.

-¿Cuáles serán los rivales directos del equipo tolosarra?

-Es imposible concretar eso. Habrá muchos con un nivel medio-alto para la categoría. Esperemos ganar los partidos contra los equipos de abajo e intentar llegar al nivel de juego de los equipos de arriba. Eso se irá viendo a lo largo de la temporada.