Tolosa

Comienzan los trabajos de pintado en la carretera de Santa Clara a Asuncion Klinika

K. I.

Tolosa.

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13

Cumpliendo con la previsión, hoy comenzarán los trabajos de pintado en el asfalto para la carretera de Santa Clara a Asuncion Klinika. Tras los dos días de labor que se contemplan desde el Ayuntamiento, se podrá testear el impacto que tendrá la peatonalización y marcaje en sentido único de esta cuesta, lo que de primeras resolverá uno de los mayores problemas de seguridad. Y es que era una vía muy utilizada por personas que acudían al centro médico y por montañeros en dirección a Izaskun, lo que ha derivado en algún que otro accidente durante los años.

Con esta modificación, el personal técnico municipal espera recibir la confirmación de que la decisión de delimitar el espacio de peatón y tráfico rodado es la correcta. Junto a la señalética en el asfalto, se colocarán separadores. En el análisis previo a estos trabajos se contempló la posibilidad de mantener el carácter bidireccional, pero reducir la anchura de los carriles elevaba el riesgo de accidentes. Por tanto, la carretera es de un solo sentido y ascendente hasta la rotonda de la Clínica Asunción. El descenso deberá hacerse por el barrio de Santa Lutzia.

Una vez finalizados estos trabajos, previsiblemente el viernes, los viandantes podrán subir con mayor seguridad por ella, con su propia acera, además de que se ganarán cuarenta plazas de aparcamiento bajo régimen de OTA zona 1.

diariovasco Comienzan los trabajos de pintado en la carretera de Santa Clara a Asuncion Klinika