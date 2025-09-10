Una comida popular, novedad principal de la Fiesta de la Cerveza

JUANMA GOÑI Tolosa. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:52 Comenta Compartir

Consumado el parón del mes de agosto, Tolosa va recuperando su plena actividad en este mes de septiembre. Tras la fiesta del 60 aniversario del barrio de Berazubi y el torneo de voley playa organizado por el club Tolobolei, llega ahora la popular Garagardo Festa-Fiesta de la Cerveza, que se celebrará en el Tinglado entre el jueves y el domingo de la próxima semana, de los días 18 al 21.

Hace ya varios años que el club de baloncesto Take tomó las riendas de este evento, cuya organización desde el año 1998 había pasado por entidades deportivas como Judo Club Tolosa, Tolosa C.F. Txirrindularitza, Tolosaldea IKT e Igarondo Urpekoak. Sin embargo, tras deliberar sobre el futuro de la fiesta de la cerveza, los clubes mencionados decidieron delegar la organización, y fue el Take quien desde entonces optó por retomarlo. Supone mucho trabajo, pero también es un pilar financiero indispensable para garantizar el brillante trabajo de cantera que desarrolla la entidad, además de cubrir algunos gastos de la competición nacional del primer equipo en Tercera FEB.

Un año más, se podrán degustar veintiún tipos diferentes de cerveza (normal, especial, artesana, sin alcohol y sin gluten), además del menú habitual en este evento, que se complementará con otros platos y postres. También podrá degustarse la 'Ipar Beltz', una cerveza 'made in Tolosa' de estilo brown ale de color negro y sabor tostado, con cierto regusto a café.

La gran novedad de este año se reserva para el domingo 21. Se ha preparado una comida popular, con diferentes menús. Las inscripciones hay que formalizarlas en la tienda 'Elektrikariak' de Emeterio Arrese. Tras la sobremesa habrá juegos infantiles de basket en la plaza Zaharra. El horario de la fiesta será el siguiente: jueves 18, de 18.00 a 23.30, con cena de exjugadores fijada para las 21.00. Viernes 19, de 18.00 a 00.30, con DJ Fer. Sábado 20: de 18.00 a 02.00, con DJ Hidalgo, y domingo 21, de 18.00 a 21.00.

Los organizadores agradecen el trabajo de tantos voluntarios y destacan el «ambiente sano» que se crea en torno a la fiesta.