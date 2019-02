El color morado se adelanta al 8M Imagen de la exitosa manifestación del pasado 8M que partió de la plaza del Triángulo. / IÑIGO ROYO El movimiento Tolosaldeko Asanblada Feminista organiza varias actividades en torno a la huelga del mes de marzo E. ARANDIA Jueves, 14 febrero 2019, 00:25

El feminismo goza de la efervescencia de su nueva revolución, y en su camino el movimiento Tolosaldeko Asanblada Feminista se adelanta al 8M con una programación de actividades que comenzará a materializarse el próximo fin de semana.

Tolosaldeko Asanblada Feminista (TAF) se creó con motivo del día ocho de marzo del pasado año como espacio y foro para las mujeres del municipio y la gestión de la actividad colectiva a nivel comarcal en materia de feminismo.

16 febrero A las 11.30, punto de información frente a la iglesia San Francisco sobre el derecho a la huelga (se repetirá el día 23). A las 11.45, marcha ciclista desde Alegia, pasará por el Prado Pequeño a las 12.10, Anoeta y concluirá en el Triángulo con una foto grupal. 8 marzo Marcha a medianoche; 10.45, caravana de coches; 12.00 manifestación comarcal; 14.00 comida en el Tinglado; 18.00 danza del vientre, y 18.30 clown; 19.00 movilización y cena.

Desde entonces, las mujeres que conforman la agrupación se reúnen mensualmente para tratar temas que consideran necesarios en reuniones abiertas a la ciudadanía. Tras un año de experiencia, el grupo continúa con su dinámica de trabajo y realiza una valoración positiva del mismo a la espera de que el próximo 8M sirva para «enriquecer» y «aumentar» el grupo, con el objetivo de que se convierta, dicen, en un foro de participación de referencia para todas las mujeres.

En este camino señalan otro hito importante del proceso, la Casa de las Mujeres, un proyecto que verá la luz próximamente y que inciden, desde el grupo feminista se está llevando a cabo un trabajo «extraordinario». «No contamos con un número exacto de mujeres participantes, pero como detalle, en la aplicación de móvil a través de la cual nos comunicamos estamos un grupo de 70 mujeres de todas las edades y de diferentes perfiles.

El objetivo principal de cara al próximo mes es, según TAF, reunir al mismo número de mujeres a las que llegó la manifestación feminista del 8M e incluso superarlo. «Queremos llegar a aquellos sectores a los que el año pasado no pudimos llegar, como es el caso de los comercios. En ese mismo camino, el eje central de la huelga feminista de este año serán las mujeres que trabajan en el cuidado de las personas, y es que muchas de ellas, la mayoría son mujeres migrantes, trabajan como internas en las casas y tienen dificultades para secundar la huelga. Este año nos gustaría llegar con especial atención a ellas, de manera que poco a poco todas las mujeres tengamos derecho a hacer huelga. El objetivo, en cambio, no se limita al 8 de marzo; es un día que marcamos de morado en el calendario, pero nos movilizamos ese día porque el problema es de 365 días, ya que no estamos para celebraciones», señalan desde Tolosaldeko Asanblada Feminista.

El 8M, adelantan, se convocará una huelga general de 24 horas. «Esperamos que además de las reivindicaciones sea un día alegre, colorido y de diferentes ámbitos. Nos gustaría que nuestra lucha personal y política llegue a ser la lucha de más mujeres. Es la era del feminismo; el capitalismo se ha dado cuenta de ello, y lo quieren poner de moda. Pero este movimiento va más allá y es más radical que todo ello, entiende de raíces y quiere cuestionar el propio sistema», concluyen.